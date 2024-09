L’Ucraina vuole regolarizzare gli stranieri nelle forze armate e nell’intelligence

L’Ucraina sta valutando la possibilità di consentire agli stranieri di lavorare nell’intelligence militare e di diventare ufficiali dell’esercito Nel gennaio 2023, l’Ucraina ha adottato una legge che legalizza lo status degli stranieri che si arruolano nelle unità della Guardia Nazionale ma ora il governo di Kiev intende offrire ai non ucraini la possibilità di far parte ufficialmente delle forze armate ucraine e di prestare servizio nell’intelligence militare.

Lo ha rivelato Taras Melinchuk, rappresentante del governo presso la Vekhovna Rada, il parlamento ucraino. In un post sul suo canale Telegram (ripreso in Italia dall’agenzia AGENPARL), ha scritto di sostenere il disegno di legge che modifica le norme sulla coscrizione militare e sul servizio militare, prevedendo la possibilità di impiegare ufficiali stranieri nell’esercito nazionale, nei servizi di trasporto e nella Guardia Nazionale.

Emendamenti simili, secondo Melinchuk, sono proposti per l’intelligence in modo da consentire l’assunzione di stranieri per prestare servizio presso il Dipartimento di Intelligence del ministero della Difesa (il GUR diretto dal generale Kirylo Budanov – nella foto a lato), opzione che come è facilmente immaginabile è proibita esplicitamente dalle leggi in vigore.

Nel gennaio 2023, l’Ucraina ha adottato una legge che legalizza lo status degli stranieri che si uniscono alle unità della Guardia Nazionale e nel febbraio di quest’anno, il presidente ucraino Vladimir Zelensky ha firmato un decreto per consentire agli stranieri e alle persone senza cittadinanza di essere assunti dal servizio della Guardia Nazionale come soldati semplici o sergenti.

Iniziative che hanno il chiaro intento di compensare la sempre più grave carenza di truppe, militari esperti e reclute delle forze armate ucraine dovuta alle forti perdite in combattimento ma anche alle dilaganti renitenza alla leva e diserzioni, arruolando e inquadrando in modo ufficiale volontari stranieri finora membri della Legione Internazionale.

Oltre a ciò le nuove norme permetteranno di inserire nei quadri organici ucraini personale specializzato provenienti dalle nazioni alleate che sostengono lo sforzo bellico di Kiev.

Foto Kiyv Post e Ministero Difesa Ucraino