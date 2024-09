Relazioni più strette tra ELT Group e l’industria della Difesa saudita

Nell’ambito del quadro di collaborazione e del rapporto positivo tra Italia e Arabia Saudita, ELTGroup firmato un Memorandum Of Understanding (MoU) con il Ministero degli Investimenti del Regno dell’Arabia Saudita (MISA) e l’Autorità Generale per le Industrie Militari (GAMI) del Regno dell’Arabia Saudita.

Firmato alla presenza del nostro Presidente e CEO Enzo Benigni, di S.E. l’Ing. Khalid bin Abdulaziz Al-Falih, Ministro saudita degli Investimenti, Mohammed bin Saleh Al-Athel, Vice Governatore dell’Autorità Generale Saudita per le Industrie Militari, Lorenzo Benigni come SVP Insitutional Relations e Paolo Izzo come SVP Global Sales, il MoU affronta i risultati di ELT Group per allineare la sua presenza nel Regno con il Vision2030 dell’Arabia Saudita, con l’obiettivo di esplorare opportunità di collaborazione nei settori aerospace&defence, compresa la formazione e lo sviluppo di una catena di approvvigionamento nazionale in Arabia Saudita.



ELT Group vanta una lunga storia di forti relazioni con il Paese, segnata recentemente dalla costituzione di una società di diritto saudita, Elettronica for Industries LLC, focalizzata sulla localizzazione del supporto logistico e, più in generale, dell’intera catena del valore.

Con questo protocollo d’intesa ELT Group vuole sottolineare il suo ruolo di partner chiave per il Regno dell’Arabia Saudita, grazie ai suoi 70 anni di esperienza nella gestione dello spettro elettromagnetico e nello sviluppo di sistemi di difesa elettronica nei domini navale, aereo, terrestre, cibernetico e spaziale.

Fonte: ELT Group