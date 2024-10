A Libropolis la presentazione dei libri di Boni e Cardini

Alla manifestazione giornalistica ed editoriale Libropolis, che si tiene anche quest’anno nel Chiostro di Sant’Agostino a Pietrasanta nei giorni 11, 12, 13 ottobre 2024, l’editore Il Cerchio di Rimini presenterà due dei suoi volumi più recenti di maggiore successo.

Si tratta di L’esercito russo che non abbiamo studiato di Maurizio Boni, testo che fa il punto su quanto emerso circa le caratteristiche dell’esercito di Mosca nel conflitto in Ucraina. L’opera verrà presentata insieme a Gaza. Nulla sarà più come prima di Franco Cardini, che analizza il conflitto scoppiato un anno or sono.

Il volume ha suscitato polemiche, censure e boicottaggi lamentati in più occasioni dall’editore e dall’Associazione Culturale Identità Europea.

La presentazione si terrà domenica 13 ottobre alle 10,45 nella Sala dell’Annunziata del Chiostro di Sant’Agostino a Pietrasanta (Lucca) in via Sant’ Agostino 1.

L’esercito russo che non abbiamo studiato. Le operazioni militari terrestri dell’Esercito della Federazione Russa in Ucraina.

«Dopo più di un anno e mezzo di guerra in Ucraina il libro delinea un quadro generale degli avvenimenti sul campo di battaglia prendendo in esame alcune caratteristiche strutturali delle forze armate russe e le modalità con le quali sono state impiegate nel corso del conflitto.

In particolare, vengono approfonditi cinque temi principali riguardanti la genesi e lo sviluppo della “Operazione Militare Speciale” quali: l’origine concettuale del piano di Putin, le caratteristiche e i limiti della forza d’invasione, il disegno operativo di Mosca con riferimento agli obiettivi strategici da conseguire, la sostenibilità logistica delle operazioni a livello tattico e strategico, le caratteristiche del comando e controllo delle operazioni.

A premessa dei cinque argomenti, il libro tratta il tema della divulgazione e condivisione con l’opinione pubblica delle informazioni operative che ha consentito a molti di seguire l’evoluzione degli eventi bellici con un livello di partecipazione senza precedenti».

Maurizio Boni – Nato a Vicenza nel 1960, è stato il vice comandante dell’Allied Rapid Reaction Corps (ARRC) di Innsworth (Regno Unito), capo di stato maggiore del NATO Rapid Reaction Corps Italy (NRDC-ITA) di Solbiate Olona (Varese), nonché capo reparto pianificazione e politica militare dell’Allied Joint Force Command Lisbon (JFCLB) a Oeiras (Portogallo).

Ha comandato la brigata Pozzuolo del Friuli, l’Italian Joint Force Headquarters in Roma, il Centro Simulazione e Validazione dell’Esercito a Civitavecchia e il Regg. Artiglieria a cavallo a Milano ed è stato capo ufficio addestramento dello Stato Maggiore dell’Esercito e vice capo reparto operazioni del Comando Operativo di Vertice Interforze a Roma.

Giornalista pubblicista, è divulgatore di temi concernenti la politica di sicurezza e di difesa

L’esercito russo che non abbiamo studiato

Maurizio Boni

Serie “I Saggi di Domus Europa”

Editore Il Cerchio

Pagine: 94

Euro 20

Gaza. Nulla sarà più come prima

Gaza. Da 6 mesi è il luogo in cui esplodono sanguinosamente tutte le contraddizioni dell’occidente, incapace di arrestare il peggior massacro di popolazione civile dalla fine della Seconda Guerra mondiale.

L’attacco palestinese del 7 ottobre 2023, con tutte le sue ambiguità ancora irrisolte, ha infatti originato una sanguinosa rappresaglia contro la popolazione civile della Striscia che ha causato più di 40.000 morti, mentre la guerriglia di Hamas non ha cessato di colpire l’esercito israeliano, le cui reali perdite rimangono ignote.

Nel frattempo larga parte della società civile israeliana si è sollevata contro un governo fondamentalista e bellicista, chiedendo a gran voce le dimissioni del governo Netanyahu e nuove elezioni. Di fronte a ciò, troppi media dell’occidente tacciono, minimizzano, mentono.

Grazie ad intellettuali e giornalisti israeliani liberi, questo saggio ricorda le cause reali dello scontro israelo-palestinese, svela i disegni di oggi chi punta a scatenare la Terza Guerra Mondiale e costituisce un invito meditato e serio a costruire una autentica Pace nella Giustizia in tutta la Terrasanta.

Franco Cardini, Directeur de Recherches presso l’École des Hautes Études en Sciences Sociales di Parigi. Studioso delle Crociate di fama internazionale, ha lavorato per più di trent’anni in Terrasanta. Fondatore e primo Presidente dell’Associazione Identità Europea, è Direttore Responsabile del progetto Domus Europa.

Gaza. Nulla sarà più come prima

Autore: Cardini F.

Editore Il Cerchio

Pagine: 176

Euro 18