Gaiani a 60 Minuti (RSI): “L’attacco israeliano all’Iran verrà concordato con gli USA”

Il direttore di Analisi Difesa ha partecipato al dibattito sul conflitto in Medio Oriente a “60 Minuti”, il programma di approfondimento della Televisione Svizzera RSI, la sera del 7 ottobre.

Dal minuto 18 al minuto 58.

Guarda il video qui sotto o a questo link.

https://www.rsi.ch/play/tv/60-minuti/video/giustizia-senza-legge-i-fronti-della-guerra-requiem-per-il-diritto-internazionale?urn=urn:rsi:video:2259017

