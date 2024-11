ATACMS contro la Russia: il mondo col fiato sospeso – ft. Gianandrea Gaiani

L’intervista al direttore di Analisi Difesa a Ottolina Tv alle 13,30 del 19 novembre.

Putin risponde all’annuncio dell’utilizzo dei missili a lunga gittata occidentale, apparso sui media statunitensi, con la ratifica la dottrina nucleare aggiornata, adeguandola alle nuove minacce. Le nuove regole prevedono la risposta atomica ad un attacco contro la Russia o i suoi alleati con armi convenzionali da parte di uno stato non nucleare supportato da uno stato nucleare.

Inoltre Mosca considererà l’attacco da parte di un Paese membro di una coalizione militare come un attacco dell’intera coalizione. Sebbene Washington non abbia confermato il cambio della politica sugli ATACMS forniti a Kiev, la tensione sale sempre di più in Ucraina, a due mesi dall’insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca. Un sabotaggio dell’agenda della prossima amministrazione sui piani di pace della prossima amministrazione?

Guarda il video qui sotto o a questo link.