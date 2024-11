Esercitazione “Lince Plus” per la Brigata Informazioni Tattiche dell’Esercito

La Brigata Informazioni Tattiche (BIT) ha appena concluso l’esercitazione “Lince Plus 2024”, presso il Comprensorio Militare di Persano (SA). L’ormai consolidato appuntamento addestrativo della BIT è stato inserito – quale esercitazione federata – all’interno della “Multinational Readiness Exercise ‘24” condotta dalla Brigata bersaglieri “Garibaldi” in uno scenario warfighting.

Inserita in qualità di assetto di supporto per la raccolta informativa all’interno di una Grande Unità da combattimento, la BIT ha fornito alla “Garibaldi” una Task Force Manovra Informativa ed elementi di staff integrati nell’Area Funzionale Supporto Informativo Terrestre della Grande Unità da combattimento.

In particolare, è stata schierata una Task Force di livello Complesso Minore, costituita da assetti specialistici per la pianificazione e condotta di attività di Human Intelligence (HUMINT), Imagery Intelligence (IMINT) ed Electronic Warfare (EW), al fine di raccogliere informazioni e valorizzarle.

La Task Force inoltre, nell’ambito della sperimentazione del concetto d’impiego della Manovra Informativa, ha integrato al suo interno assetti Cyber, PSYOPS e CIMIC con l’obiettivo di incrementare la comprensione dell’ambiente operativo e di condurre azioni non cinetiche al fine di generare effetti nelle dimensioni fisica, virtuale e cognitiva.

A livello staff invece, il personale specializzato ha operato nelle cellule G2, G3 e G5 al fine di incrementare il livello di integrazione e interoperabilità con particolare riferimento allo sviluppo del ciclo Intelligence e alla pianificazione e condotta di attività di influence.

L’impiego all’interno della Multinational Readiness Exercise ’24 ha consentito agli assetti e di operare a stretto contatto con la Grande Unità da combattimento, testando praticamente le procedure, le modalità d’impiego delle unità specialistiche e l’interazione all’interno dello staff della Brigata, affrontando le esigenze concrete connesse con la necessità di fornire un supporto informativo tempestivo ed efficace per lo sviluppo della manovra pluriarma nel suo insieme.

Per l’esercitazione, il framework dellaTask Force Manovra Informativa è stato assicurato dal 13° reggimento HUMINT, che ha svolto anche il compito di raccolta di informazioni da fonti umane. Le capacità ISR sono state assicurate dal 41° reggimento IMINT al fine di effettuare la sorveglianza del campo di battaglia con sistemi radar e Aeromobili a Pilotaggio Remoto (APR), dal 33° reggimento Electronic Warfare (EW) per lo sfruttamento dello spettro elettromagnetico al fine di contribuire alla comprensione della situazione e incrementare la protezione delle forze e dal 13° reggimento “HUMINT”.

Inoltre, le capacità di Influence, volte a generare effetti all’interno dell’ambiente operativo, sono state espresse dagli assetti del 7° reggimento CIMIC con il compito di perseguire il supporto alla forza militare e il contenimento dei possibili effetti delle operazioni militari sui civili, dagli specialisti PSYOPS del 28° reggimento “Pavia” con il compito di condurre attività di comunicazione operativa, nonché da operatori del 9° Reparto Sicurezza Cibernetica “Rombo”, in grado di garantire la libertà di manovra nello spazio cibernetico e nello spettro elettromagnetico.

Gli elementi a integrazione dello staff della “Garibaldi” sono stati assicurati dal Reparto Analisi Integrata Terrestre (RAIT) del Comando della BIT.

La “Lince Plus 2024”, al cui evento conclusivo hanno assistito rispettivamente i Comandanti della Brigata Informazioni Tattiche, Generale di Brigata Carmine Vizzuso e della Brigata “Garibaldi”, Generale di Brigata Mario Ciorra, ha consentito di validare gli assetti impegnati in prospettiva delle future esigenze operative della BIT, nonché di fare un ulteriore passo in avanti nell’impiego integrato, sotto un’unica regia, di tutte le capacità specialistiche focalizzate nel campo delle informazioni, nella duplice accezione di comprensione dell’ambiente operativo e di generazione di effetti attraverso azioni non cinetiche.

Fonte: COMFOTER