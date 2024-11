Iceye e Rheinmetall forniscono nuovi servizi satellitari alle forze armate ucraine

Dall’inizio di ottobre, le forze armate ucraine stanno ricevendo nuove immagini satellitari dai satelliti Sar (Synthetic Aperture Radar) fornite della società finlandese Iceye, nell’ambito di una collaborazione con la tedesca Rheinmetall.

Lo ha reso noto un comunicato del gruppo industriale della Difesa tedesco in cui si evidenzia che l’accordo è sostenuto anche dal governo di Berlino.

Il contratto e’ stato siglato ”per soddisfare l’urgente bisogno dell’Ucraina di capacità di ricognizione satellitare per immagini ampliando i dati Sar e altri supporti che le Forze armate di Kiev hanno già ricevuto da Iceye durante la guerra. I dispiegamenti integreranno i risultati di ricognizione ottenuti da altri sensori e costituiranno la base per il processo decisionale e la pianificazione operativa delle Forze armate ucraine. L’accordo di cooperazione, inoltre, comprende sia capacità satellitare dedicata che accesso alla costellazione, consentendo l’utilizzo della capacità dell’intera flotta satellitare Iceye”, si legge nel comunicato.

La cooperazione rafforzata tra Rheinmetall e la società satellitare Iceye era stata annunciata nel settembre di quest’anno e in quest’ambito “Rheinmetall si è assicurata i diritti esclusivi per commercializzare i satelliti SAR (Synthetic Aperture Radar) agli utenti finali militari e governativi sia nel mercato tedesco che in quello ungherese”.

L’accordo “integrerà ulteriori dati di ricognizione ottenuti da altri sensori e fornirà la base per il processo decisionale e la pianificazione operativa da parte delle forze armate ucraine. La collaborazione include capacità satellitare dedicata e accesso alla costellazione, che consente di utilizzare la capacità dell’intera flotta satellitare Iceye” composta da 38 satelliti lanciati in orbita dal 2018.

Il comunicato di Rheinmetall aggiunge che “i satelliti SAR offrono il vantaggio rispetto ai satelliti convenzionali di poter generare immagini ad alta risoluzione indipendentemente dalle condizioni meteorologiche o dall’ora del giorno. Sono molto dettagliate e rendono identificabili anche gli oggetti più piccoli sulla superficie terrestre. Ciò può portare vantaggi decisivi per le forze armate in termini di sorveglianza, acquisizione di obiettivi, ricognizione o posizionamento sul campo di battaglia”.

Il comunicato evidenzia che “Iceye ha lavorato a stretto contatto con il Ministero della Difesa dell’Ucraina per supportare e aiutare l’Ucraina nella creazione di capacità di difesa spaziale. Nell’agosto 2022 ha annunciato un contratto con la Serhiy Prytula Charity Foundation per fornire al governo ucraino le capacità di imaging satellitare SAR di Iceye con uno dei satelliti SAR di Iceye designati per l’uso del governo ucraino sulla regione.

Iceye fornisce inoltre l’accesso alla sua costellazione di satelliti SAR, consentendo alle forze armate ucraine di ricevere immagini satellitari radar in posizioni critiche. Nel luglio 2024, Iceye e il Ministero della difesa ucraino hanno firmato un Memorandum di cooperazione che delinea la partnership per rafforzare le capacità di difesa spaziale dell’Ucraina.