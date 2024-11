Il welfare di Hezbollah come strumento per la creazione del consenso

Trascurare la distribuzione del potere tra lo Stato libanese e i gruppi socio-religiosi ostacolerà qualsiasi sforzo genuino per cogliere le dinamiche che posizionano Hezbollah come entità sociale accanto alla sua forza militare.

La narrazione politica moderna si è intensificata nella sua disumanizzazione degli avversari. Sebbene ritrarre i nemici sia sempre stato un aspetto del conflitto, i media mainstream ora ignorano prevalentemente i punti di vista alternativi, limitando la nostra capacità di cogliere le motivazioni dietro azioni specifiche.

Questo articolo non é apologetico verso Hezbollah. Invece, mira a far luce sulla complessa influenza sociale del gruppo. Comprendendo le radici della sua popolarità, possiamo esplorare come misure di welfare alternative potrebbero affrontare i problemi di una larga parte di cittadini libanesi senza perpetuare il consenso popolare per Hezbollah.

Il termine “terrorista” è di per sé fuorviante, in quanto non chiarisce i comportamenti di coloro che si oppongono all’osservatore. Secondo il mondo accademico, ci sono più di cento definizioni di “terrorismo”.

In effetti, la storia dimostra che il terrorismo rientra nell’ambito della propaganda molto più che delle scienze politiche; il più delle volte, i rivoluzionari o semplicemente il dissenso pubblico sono stati etichettati in base alla narrativa dominante: se l’Impero austro-ungarico avesse vinto la Prima Guerra Mondiale, i patrioti italiani che avessero disertato sarebbero stati probabilmente chiamati terroristi.

A peggiorare le cose, le milizie libiche si sono spinte ancora più in là in un uso equivoco dell’argomento del terrorismo: alcune parti del movimento di resistenza contro Gheddafi erano affiliate ad Al-Qaeda nella fase pre-rivoluzionaria, ma poi sono diventate improvvisamente combattenti per la libertà nella cacciata di Gheddafi.

L’ambiguità del termine “terrorista” porta a un’eccessiva semplificazione di questioni sociali più complicate. Pertanto, è fondamentale analizzare le convinzioni e i bisogni materiali di un gruppo ostile nei confronti dell’Occidente.

Mentre l’ideologia e il suo uso strumentale sono stati ampiamente discussi, questo articolo si impegna a fornire un quadro chiaro del lato materiale della strategia di Hezbollah per mantenere un consenso diffuso.

La natura della lealtà politica in Libano

Nelle regioni sciite tradizionalmente emarginate come la valle della Bekaa, il Libano meridionale e parti di Beirut, Hezbollah è intervenuto per fornire servizi essenziali come l’assistenza sanitaria, l’istruzione e la sicurezza. Questo ruolo proattivo nella gestione delle crisi, che supera quello di ogni altro partito politico, organizzazione della società civile e iniziativa di aiuto all’estero, è una testimonianza del suo impegno nei confronti della comunità.

Sanità

Prima che la crisi finanziaria colpisse nell’autunno del 2019, Hezbollah stava già sfruttando il suo controllo sul Ministero della Salute per collaborare con le farmacie nel sud del Libano, nella valle della Bekaa e nella periferia meridionale di Beirut. L’obiettivo era quello di fornire ai suoi membri e dipendenti farmaci a prezzi ridotti. Tuttavia, molte di queste farmacie hanno dovuto affrontare sfide a causa dell’incapacità del Ministero della Salute di coprire le spese e della carenza di medicinali causata dall’impossibilità degli importatori di accedere alla valuta forte.

Hezbollah ha iniziato ad acquisire farmacie in difficoltà finanziarie, in particolare nelle principali città come Tiro e Nabatiyah, utilizzando dollari statunitensi per affrontare questi problemi. Il gruppo ha poi inondato le sue farmacie e i suoi centri sanitari con farmaci siriani e iraniani contrabbandati attraverso il confine e attraverso gli aeroporti. Questa strategia ha permesso ai venditori di Hezbollah di aggirare le tasse di importazione e di tagliare gli altri commercianti. Così facendo, Hezbollah potrebbe effettivamente perseguire due obiettivi: continuare a trarre profitto dai farmaci iraniani mantenendo il suo sostegno popolare.

Carenza di cibo

Dalla metà del 2020, la crisi economica ha avuto un impatto crescente sulla popolazione sciita nelle aree in cui Hezbollah ha stabilito la sua comunità di resistenza: il Libano meridionale, la periferia meridionale di Beirut e la valle della Bekaa. Questo impatto è evidente attraverso la carenza di prodotti essenziali come cibo, carburante e farmaci, complicazioni all’interno del sistema bancario e indicatori precoci di aumento della criminalità e declino della sicurezza.

Queste sfide pongono ostacoli significativi a Hezbollah, che mira a creare un’economia parallela – definita economia di resistenza – nelle sue regioni controllate. In risposta, Hezbollah ha avviato diverse misure per aiutare la comunità sciita a mitigare gli effetti negativi della recessione economica.

L’Iran sostiene con forza queste iniziative, fornendo aiuti nonostante le sue gravi difficoltà finanziarie. Questo aiuta a sviluppare le capacità militari di Hezbollah e a gestire le iniziative civili dell’organizzazione all’interno della comunità sciita.

Per far fronte alla carenza e all’impennata dei prezzi, Hezbollah ha lanciato una catena di supermercati chiamata Al-Nour Depot nel sud del Libano, nel sud di Beirut e nella valle della Bekaa. Questi negozi offrono prodotti iraniani e siriani a prezzi sovvenzionati, circa il 30-50% in meno rispetto al mercato.

I clienti possono pagare utilizzando una speciale carta per gli acquirenti, la Al-Sajjad Card, che prende il nome dal quarto imam sciita, che ha sottolineato l’importanza della solidarietà sociale. Recentemente, è stato riferito che anche altri negozi al di fuori della catena di supermercati di Hezbollah hanno iniziato a vendere prodotti iraniani a basso costo.

La creazione di un sistema bancario parallelo

Nell’ottobre 2019, le banche libanesi hanno iniziato a limitare i prelievi di dollari statunitensi e ad attuare controlli informali sui capitali. Di conseguenza, molti correntisti si sono affrettati a prelevare quanto più denaro possibile. Da allora, i residenti libanesi hanno prelevato più di 6 miliardi di dollari dalle banche, che Hezbollah ha cercato di sfruttare accedendo a questa riserva pubblica non ufficiale.

Il gruppo ha incoraggiato le persone a utilizzare le sue istituzioni finanziarie per lo scambio di denaro e i depositi, principalmente attraverso al-Qard al-Hassan. Questa fondazione, sanzionata dagli Stati Uniti, è diventata il principale strumento di cambio di denaro di Hezbollah e una popolare opzione bancaria alternativa per i suoi sostenitori sciiti.

Recentemente, al-Qard al-Hassan ha introdotto sportelli bancomat nelle sue filiali nella periferia meridionale di Beirut, consentendo ai locali di ricevere pagamenti in contanti e prestiti da Hezbollah senza le stesse restrizioni delle banche tradizionali.

La fondazione non è classificata come banca o istituto finanziario, quindi non riceve fondi dalla Banca Centrale o da alcun ente statale ufficiale. Questo accordo gli consente di stabilire le sue regole e migliorare l’economia parallela di Hezbollah.

Guardando al futuro, Hezbollah spera di ripristinare l’accesso alla valuta forte, in particolare alle consistenti consegne di denaro da Teheran che sono cessate a causa delle sanzioni. In caso di successo, il gruppo prevede di posizionarsi come l’unica entità in Libano con significative riserve in dollari statunitensi, trasformando di fatto al-Qard al-Hassan nel principale sistema bancario del paese.

La portata di Hezbollah tra le comunità non sciite in Libano

I servizi sociali di Hezbollah sono focalizzati principalmente sulla comunità sciita in Libano; tuttavia, ci sono prove di come anche le comunità non sciite beneficino di specifici programmi di welfare.

Hezbollah ha esteso i suoi servizi sociali oltre la sua tradizionale base, impegnandosi attivamente con le comunità non sciite, in particolare durante i periodi di crisi. All’inizio degli anni ’90, l’organizzazione ha sostenuto le famiglie cristiane di Haret Hreik, aiutandole a ricostruire le loro case e le loro attività dopo la guerra civile. Le sue cliniche sanitarie servono individui provenienti da comunità differenti, concentrandosi sulla qualità e sui costi piuttosto che sull’affiliazione religiosa.

Durante la pandemia di COVID-19, Hezbollah ha dimostrato il suo approccio inclusivo offrendo test e cure mediche gratuite a tutti e conducendo campagne educative sulle pratiche igieniche in diverse aree come Sidone. L’organizzazione ha anche assistito i rifugiati siriani, sottolineando la sua più ampia portata all’interno della popolazione libanese.

L’approccio di Hezbollah alla distribuzione dei servizi sociali ha subito cambiamenti significativi, soprattutto dopo la guerra civile libanese. Nei primi anni 2000, l’organizzazione ha ampliato i suoi servizi sociali per includere individui di vari gruppi settari, il che ha segnato un cambiamento dalla sua base di sostegno prevalentemente sciita.

Questa espansione strategica ha affrontato i bisogni sociali immediati e ha servito uno scopo politico, consentendo a Hezbollah di coltivare un sostegno più ampio tra le diverse comunità. Integrando una popolazione più ampia nei suoi programmi di servizi sociali, Hezbollah ha efficacemente allineato la sua distribuzione di servizi con i suoi obiettivi politici, con l’obiettivo di consolidare la sua influenza e presenza nella società libanese.

Nonostante l’espansione dei suoi servizi, Hezbollah mostra limitazioni significative per quanto riguarda l’accesso dei non sciiti alle sue offerte. I libanesi sciiti hanno la priorità all’interno delle istituzioni dei servizi sociali dell’organizzazione, il che spesso si traduce in una minore attenzione per i non sciiti. Inoltre, molte di queste istituzioni si trovano in aree prevalentemente sciite, creando ulteriori barriere per gli individui non sciiti in cerca di assistenza.

Mentre Hezbollah ha fatto sforzi per estendere i suoi servizi sociali alle comunità non sciite, i benefici per questi gruppi sono ancora generalmente meno ampi di quelli offerti al nucleo centrale dell’elettorato sciita. Questa espansione fa comunque parte di una strategia più ampia per ottenere sostegno politico e riconoscimento in tutta la società libanese.

L’effetto dell’offensiva israeliana sulle capacità di welfare di Hezbollah

Le recenti operazioni di Israele hanno reso quasi impossibile l’invio di aiuti iraniani, riducendo così la notoria abbondanza di beni primari e complementari disponibili per i settori del welfare di Hezbollah. Sebbene l’aeroporto internazionale di Beirut sia sotto il controllo di Hezbollah, l’Iran si è astenuto dal sfidare la superiorità aerea israeliana nella regione per evitare ulteriori perdite e aprire la strada a ulteriori escalation.

Il conflitto in corso ha provocato una significativa distruzione delle infrastrutture e un diffuso sfollamento in Libano, con un grave impatto sulle operazioni di Hezbollah e sulla popolazione civile.

L’attacco dell’esercito israeliano a quasi 30 uffici associati ad al-Qard al-Hassan, un’istituzione finanziaria legata a Hezbollah, e ha interrotto servizi finanziari cruciali essenziali per i civili libanesi.

Alla fine di giugno 2024, circa 97.000 persone erano state sfollate dal Libano meridionale, una cifra che è salita a oltre 1 milione alla fine di ottobre 2024 a causa degli incessanti bombardamenti.

Questo sfollamento su larga scala, unito alla perdita di risorse finanziarie, ha travolto i sistemi di welfare di Hezbollah, ostacolando la sua capacità di fornire gli aiuti e il sostegno necessari alle persone colpite.

Il recente conflitto ha notevolmente influenzato la posizione di Hezbollah tra la popolazione libanese, come evidenziato dal sondaggio Arab Barometer del 2024, mostrando che il sostegno a Hezbollah rimane relativamente basso. Le ripercussioni dell’offensiva israeliana probabilmente porranno sfide a lungo termine, tra cui la distruzione di infrastrutture finanziarie vitali, l’interruzione dell’economia e i danni alla sanità e ad altri servizi essenziali. Questi fattori, combinati con gli sfollamenti su larga scala, complicheranno gli sforzi di Hezbollah per sostenere il suo ampio sistema di welfare negli anni a venire.

La campagna di bombardamenti israeliani nel 2024 ha profondamente influenzato la percezione delle comunità non sciite in Libano nei confronti di Israele e Hezbollah. Una maggioranza significativa di libanesi, indipendentemente dalla comunità di appartenenza, condanna ampiamente le azioni israeliane, con il 78% che considera il bombardamento di Gaza un atto terroristico. Nonostante le tensioni settarie esacerbate dai tentativi di Israele di incitare alla divisione tra le comunità libanesi – in particolare nel prendere di mira le aree sciite – c’è un crescente senso di unità contro l’aggressione israeliana.

Sono emerse iniziative della società civile, che riuniscono volontari di varie sette per sostenere le famiglie sfollate, illustrando ulteriormente come il conflitto promuova la solidarietà in un contesto di paura e sconvolgimenti. Tuttavia, con l’evolversi della situazione, le comunità non sciite si trovano a navigare tra sentimenti complessi sia nei confronti di Israele che di Hezbollah, soppesando la loro condanna delle azioni israeliane contro le loro preoccupazioni sulle implicazioni del coinvolgimento di Hezbollah.

Perseguire una soluzione a più livelli

Le azioni di Israele in Libano possono essere viste come un successo tattico, anche se sollevano interrogativi in termini di valore strategico e articolazione politica. Il paese ha attuato strategie efficaci basate sulle lezioni apprese nel conflitto del 2006, mentre Hezbollah sembrava impreparato per un conflitto che si basava sull’intelligence e sul dominio cyber piuttosto che sulla pura potenza militare.

Ciò ha portato a una differenza significativa negli approcci adottati da entrambe le parti, riflettendo epoche contrastanti di conflitti militari. Strategicamente, Israele ha sfidato la retorica dell’Asse della Resistenza, minando efficacemente molti dei suoi alleati con azioni decisive e screditando il ruolo dell’Iran come protettore credibile.

La recente escalation di violenza nella regione ha messo in luce le complessità che circondano le azioni politiche di Israele e le risposte delle nazioni arabe vicine. Sulla scia degli attacchi del 7 ottobre, c’è stata un’ondata di solidarietà globale per Israele, con una diffusa condanna diretta di Hamas. Tuttavia, con l’intensificarsi delle operazioni militari a Gaza e in Libano, le opinioni hanno iniziato a cambiare, portando a una crescente condanna delle azioni israeliane.

Gli stati arabi si trovano ora in una posizione precaria nel tentativo di gestire la crescente insoddisfazione tra i loro cittadini mentre affrontano le continue minacce poste da gruppi militanti come Hamas e Hezbollah. L’attrattiva ideologica di questi gruppi, in particolare tra le giovani generazioni, sottolinea una sfida significativa: l’assenza di alternative praticabili nel dialogo internazionale che potrebbero promuovere la pace e la stabilità in questo panorama instabile.

In sintesi, la mancanza di una idea programmatica per rendere le ideologie della resistenza obsolete renderà la dimensione politica del conflitto arabo israeliano del tutto inefficace, perpetuando conflittualità che troverà terreno fertile nelle generazioni future.

Foto Hezbollah e al-Manar