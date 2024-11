MBDA fa il punto a Euronaval sul missile antinave FC/ASW

Durante Euronaval 2024, MBDA ha presentato l’FC/ASW (Future Cruise /Anti-Ship Weapon), che consentirà alle nazioni europee di disporre di una capacità sovrana per l’attacco in profondità per i decenni a venire. Negli ultimi mesi sono stati raggiunti con successo importanti traguardi nell’ambito della Fase di Valutazione per testare le tecnologie critiche dei due missili. Sono inoltre previste ulteriori sperimentazioni prima della fine dell’anno, propedeutiche alla fase successiva del programma.

Il contesto odierno ha visto sia il ritorno di un conflitto ad alta intensità in Europa sia dimostrato la maggiore densità dei sistemi di difesa aerea sia in prima linea che in profondità. Ha dimostrato che per superare questi conflitti, le forze armate dovranno schierare una gamma di risorse che incorporino tecnologie dirompenti, a volte in combinazione, per adempiere alla loro missione.

Con FC/ASW, MBDA sta sfruttando tutta la forza del suo DNA multinazionale cooperativo per plasmare il futuro delle capacità di attacco profondo sovrane per missioni di attacco antinave e di superficie per il prossimo decennio e oltre. Data l’importanza strategica del deep strike, il progetto FC/ASW ha ricevuto un programma molto aggressivo dai partner di lancio Francia e Regno Unito.

Per raggiungere questo obiettivo, MBDA ha mobilitato oltre 750 esperti tecnici dedicati nel Regno Unito e in Francia sul programma FC/ASW.

Gli esperti di MBDA stanno lavorando a ritmo serrato per sviluppare due missili diversi e complementari che rappresentano l’assoluta avanguardia delle capacità di deep strike: un missile subsonico a bassissima osservabilità e un missile supersonico altamente manovrabile.

È importante sottolineare che il progetto FC/ASW sta procedendo rapidamente ed è nei tempi previsti per completare la sua fase di valutazione/riduzione del rischio.

Questa fase si concentra sulla riduzione dei rischi tecnici e sull’aumento della maturità delle tecnologie chiave per FC/ASW, dei sottosistemi dei missili e dei sistemi d’arma più ampi. Parallelamente, l’Italia si è unita allo sforzo per consentire una convergenza fluida verso un programma trilaterale nel prossimo futuro. La maturazione di un portafoglio di tecnologie così ampio in così poco tempo ha richiesto un enorme sforzo tra le nazioni e ha dimostrato ancora una volta il valore del modello MBDA che raccoglie finanziamenti e tecnologie per fornire le capacità sovrane di cui i Paesi europei hanno bisogno.

Questo progresso ha visto gli esperti MBDA completare con successo una serie di traguardi di test critici su tutti gli elementi critici dei missili FC/ASW.

Il primo prototipo di missile a bassissima osservabilità è già stato prodotto e sono stati condotti su di esso ampi test di firma RF in una struttura dedicata per i test di firma RF. Sono stati inoltre completati esaustivi test in galleria del vento supersonica sul sistema di propulsione del missile supersonico presso la struttura MBDA di Bourges. I risultati dei test sono stati molto impressionanti, dimostrando la posizione di MBDA in prima linea nelle tecnologie missilistiche mondiali.

Altri test completati su entrambi i missili includono test sui loro sensori avanzati, test delle testate e dei sistemi di spolettamento dei missili, prove aerodinamiche e altri test del motore. Questi successi dimostrano progressi molto significativi nel programma e gli esperti MBDA continuano a lavorare a ritmo sostenuto per concludere ulteriori prove prima delle prossime fasi del programma.

Si prevede che queste vedranno l’Italia completare la sua convergenza nel progetto FC/ASW e l’avvio di fasi di dimostrazione e produzione tri-nazione per garantire che le principali forze armate europee ricevano questa nuova capacità critica di attacco profondo sovrano il prima possibile.

Fonte: comunicato MBDA