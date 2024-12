Ampliate le capacità operative del missile ATGM Vikhr-1

La russa Concern Kalashnikov ha iniziato le forniture di una nuova versione modificata del missile anticarro (ATGM) – tattico multiuso 9M127-1 Vikhr-1 (“Whirlwind” o “vortice” in italiano) alle Forze Armate russe.

«Vorrei sottolineare – ha dichiarato alla TASS l’amministratore delegato della Kalashnikov Concern, Alan Lushnikov – che siamo riusciti a produrre una nuova modifica del missile Vikhr-1 con capacità di combattimento ampliate. Non voglio commentare più nel dettaglio, è una prerogativa del cliente. Ma da parte nostra posso dire che lo abbiamo messo in produzione e lo stiamo già consegnando.»

Presumibilmente stiamo parlando di una modifica dotata di un sistema di guida che consente di utilizzare il principio del cosiddetto fire-and-forget, letteralmente “spara e dimentica”. A differenza del vecchio Vikhr, che è guidato da un raggio laser che accompagna il volo del missile, il nuovo Vikrh non richiede al pilota di mantenere il raggio sul bersaglio fino a quando non viene colpito.

Questo riduce significativamente i rischi per il vettore poiché il nemico non ha il tempo di attaccarlo con sistemi di difesa aerea come MANPADS, SAM o droni. Nel caso della guida laser infatti, il pilota non può manovrare mentre “illumina” il bersaglio, il che rende il velivolo lanciatore estremamente vulnerabile.

Un altro svantaggio del puntamento laser è che il missile non può effettuare un attacco dall’alto durante l’avvicinamento al bersaglio, il che limita la sua capacità di colpire le aree meno protette, come la parte superiore di un carro armato. Inoltre, il missile non può colpire un bersaglio nascosto dietro un ostacolo o una cortina fumogena una volta che il lancio è stato rilevato.

Il missile 9M127 viene impiegato dagli elicotteri da combattimento Kamov Ka-50 e Ka-52 oltre che dagli aerei da attacco Sukhoi Su-25 ma già nell’agosto di quest’anno Alan Lushnikov aveva parlato del lavoro degli specialisti per l’adattamento del missile Vikhr-1 sugli UAV. Secondo lui, la decisione di integrare il missile con i droni è stata presa lo scorso anno basandosi sull’esperienza pratica del suo utilizzo durante l’attuale conflitto in Ucraina con l’intento appunto di rendere il Vikhr universale per l’utilizzo con diversi vettori.

Sebbene non siano state divulgate informazioni sull’attuale fase di lavoro è noto allo stesso tempo che i lavori d’integrazione del Vikhr con l’UAV Orion sono iniziati alla fine del 2021.

I missili guidati Vikhr-1 (Codice NATO AT-16 “Scallion”) sono progettati per distruggere veicoli corazzati, bersagli aerei a media velocità (elicotteri, aerei d’attacco e droni), fortificazioni nemiche nonché velivoli a bassa velocità a una distanza massima di 10 chilometri: la velocità del missile raggiunge i 600 m/sec.

A tal proposito quest’anno Rostec ha segnalato un’espansione nell’uso di queste munizioni nella cosiddetta Operazione Militare Speciale: – «Attualmente i Vikhr vengono utilizzati non solo per distruggere i veicoli corazzati nemici, ma anche per distruggere le postazioni di tiro e gli oggetti mimetizzati delle Forze Armate ucraine» ha aggiunto Lushnikov

A inizio anno Concern Kalashnikov ha dichiarato di aver stipulato un contratto di esportazione dei missili Vikhr verso un «paese amico».

Foto Concern Kalashnikov