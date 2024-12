CY4GATE si aggiudica un nuovo contratto sul mercato italiano

CY4GATE (CY4.MI), player nazionale ed europeo della cyber security e cyber intelligence, ha siglato un contratto per un valore complessivo di circa 2,5 milioni di euro con una primaria azienda nazionale high tech per la fornitura di una soluzione tecnologica atta ad elevare i livelli di protezione cibernetica.

Si tratta di una soluzione che prevede nuovi sviluppi tecnologici nel corso dei due anni su cui si articola la progettualità, che permetterà al cliente finale di poter fruire di una maggiore capacità di cyber defence alla luce delle emergenti minacce e in previsione di futuri e ancor più insidiosi attacchi. Il progetto fruirà delle competenze e tecnologie già disponibili che costituiranno la base su cui articolare le evoluzioni di prodotto e richiederà l’impiego di professionisti capaci di esprimere competenze molto verticali e profonde nello specifico segmento.

Emanuele Galtieri, CEO e General Manager di Cy4Gate Group, ha dichiarato: “L’essere una azienda di prodotto ad alta tecnologia in un settore e contesto di mercato di nicchia in cui non sono in molti ad offrire piattaforme e soluzioni europee, ci permette di continuare ad essere scelti tanto nel mercato domestico che in quello europeo. E il trend degli ultimi mesi lo dimostra.

Peraltro, registro come molti dei recenti contratti acquisiti, al pari di quello odierno, abbiano carattere pluriennale, così determinando una crescita dell’order book per i prossimi anni, progressivamente limando l’effetto stagionale dei ricavi di un business prevalentemente istituzionale, che vede concentrarsi ordini e ricavi in particolare nell’ultimo trimestre”.

Fonte: comunicato CY4GATE