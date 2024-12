Rheinmetall fornisce all’Ucraina altri cingolati Marder e cariche per proiettili da 155mm

A dicembre 2024, il gruppo tecnologico Rheinmetall con sede a Düsseldorf ha ricevuto un ordine per fornire all’Ucraina altri 20 veicoli da combattimento di fanteria Marder 1A3. La consegna è prevista per la prima metà del 2025. L’ordine vale un importo medio a due cifre in milioni di euro. La consegna sarà finanziata dalla Germania. Nel complesso, Rheinmetall ha già fornito alle forze armate ucraine centinaia di veicoli da combattimento di fanteria Marder.

Nella versione 1A3, il Marder è dotato di un telemetro laser aggiuntivo per un ingaggio efficiente e preciso del bersaglio. I primi 20 veicoli da combattimento di questo tipo sono stati consegnati dal gruppo Rheinmetall per conto del governo tedesco a marzo 2023. Sono seguite altre consegne Marder, ogni volta a due cifre.

Nella primavera del 2022, Rheinmetall ha iniziato a revisionare i veicoli da combattimento di fanteria Marder 1A3 dalle scorte aziendali a proprie spese. Da allora, i veicoli da combattimento sono stati costantemente riparati e consegnati per il loro immediato dispiegamento. Il lavoro viene svolto presso i siti del Gruppo a Unterlüß e Kassel.

Rheinmetall è stata inoltre incaricata dal Ministero della Difesa ucraino di fornire moduli di carica propellente per artiglieria da 155 mm.

L’ordine, registrato nel quarto trimestre del 2024, vale circa 9 milioni di euro. Prevede la consegna di diverse decine di migliaia di moduli di carica propellente da 155 mm di vario tipo. Saranno consegnati a gennaio 2025.

Rheinmetall è uno dei principali produttori mondiali di sistemi di munizioni e propellenti di grosso calibro. Nell’artiglieria moderna, proiettili e cariche propellenti vengono caricati separatamente per ottenere gittata diverse.

Con ampie consegne e servizi di supporto per l’Ucraina, Rheinmetall è ora il partner più importante del paese nel settore della difesa nella sua lotta difensiva contro l’aggressione russa. Durante la “Conferenza sulla ripresa dell’Ucraina 2024” a Berlino, l’azienda e l’Ucraina hanno firmato un memorandum d’intesa per espandere la loro cooperazione strategica. L’accordo mira a identificare e sviluppare ulteriori aree per una cooperazione più profonda tra l’industria della difesa ucraina e il gruppo tecnologico con sede a Düsseldorf.

I progetti concreti in fase di pianificazione includono la produzione di munizioni di artiglieria e la consegna e produzione di veicoli da combattimento per la fanteria Lynx. Oltre alle possibili consegne dirette da parte di Rheinmetall, la (re-)industrializzazione del know-how manifatturiero nazionale è destinata a dare un contributo significativo alla capacità di difesa sostenibile dell’Ucraina.

Fonte: Rheinmetall