L’Etiopia si rafforza e trasforma trasporto truppe ruotati in obici semoventi

Le forze armate etiopiche continuano a rafforzarsi e si sono rese protagonista nelle scorse settimane di un’ardita modifica operata sui veicoli trasporto truppe ruotati di origine cinese WZ551 trasformati in obici semoventi con l’applicazione di un obice russo/sovietico D-30 da 122 mm-

Le forze terrestri etiopiche hanno una disponibilità di una ventina di WZ551 e di oltre 200 obici D-30 (secondo il Military Balance 2024, circa il doppio secondo altre fonti).

La notizia è stata resa nota da Janes anche se non é chiaro quanti esemplari del nuovo semovente siano stati realizzati oltre ai 5 mostrati in una foto diffusa nell’agosto scorso.

Non è chiaro neppure se i veicoli siano stati dotati di stabilizzatori regolabili per prevenire danni alle sospensioni dovuti al rinculo dell’obice, riporta Janes. Altri obici D-30 sarebbero stato montati su telai di carri armati T-55 (un centinaio disponibili) in precedenti tentativi di potenziare l’artiglieria semovente che già schiera una dozzina di sovietici 2S1 Gvozdika da 122mm, 10 russi 2S19 Msta-S da 152mm e 32 cinesi SH-15 da 155mm.

Inoltre fotografie recenti sembrano mostrare un obice da 122 mm montato su un camion militare e mortai da 120 mm in stallati sul pianale di carico di un pick-up e lanciarazzi multipli BM21 da 122 mm montati su Toyota Land Cruiser, ha riferito Janes.

L’obiettivo è quindi rendere più mobile e tempestivo nell’intervento il supporto di fuoco d’artiglieria.

Come ha ricordato DefenceWeb egli ultimi anni l’Etiopia ha acquisito notevoli quantità di materiale militare: la consegna più recente ha riguardato decine di veicoli Calidus MCAV-20 dagli Emirati Arabi Uniti nell’ottobre 2024.

Secondo il database Arms Transfers dello Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), negli ultimi anni l’Etiopia ha acquisito 5 veicoli corazzati Despot dalla Bosnia-Erzegovina nel 2022, 32 cannoni semoventi SH-5 da 155 mm dalla Cina nel 2022, quattro UAV Bayraktar TB-2 dalla Turchia nel 2021 e due UAV Wing Loong-1 cinesi nello stesso anno.

La Cina ha anche consegnato 10 trasporto truppe Type-89 nel 2013, 4 lanciarazzi multipli semoventi (MRL) PHL-03 da 300 mm nel 2019 e 10 sistemi missilistici terra-terra BP-12A nel 2020.

A gennaio 2024 l’aeronautica etiope ha rivelato di aver ricevuto i droni Bayraktar Akinci dalla Turchia e i jet da combattimento Sukhoi Su-30K di seconda mano dalla Russia.

