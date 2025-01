Sistemi EW aggiornati per i Sukhoi Su-30MKI indiani

Il Ministero della Difesa indiano continua il suo ambizioso programma di acquisizioni rafforzando le capacità dell’Aeronautica Militare, della Marina e della Guardia Costiera.

Il Defense Acquisition Council, presieduto dal ministro della Difesa Rajnath Singh, ha approvato cinque proposte chiave per un totale di oltre 21,7 miliardi di rupie (261 milioni di dollari), che includono l’acquisizione di nuove attrezzature per la guerra elettronica (EW) da destinare agli aerei da combattimento Sukhoi Su-30MKI nonché 6 nuovi elicotteri leggeri avanzati HAL Dhruv per la Guardia Costiera indiana (nella foto sotto).

I sistemi di modernizzazione della guerra elettronica per il Su-30MKI includeranno nel dettaglio stazioni di soppressione in pod esterni, ricevitori di segnali radar e altre apparecchiature che proteggeranno gli aerei dalle difese aeree nemiche.

Il Su-30MKI diventerà così più efficace nelle operazioni contro obiettivi protetti da sistemi di difesa aerea.

Secondo il Ministero della Difesa indiano, il nuovo sistema di guerra elettronica inoltre migliorerà significativamente le capacità operative del Su-30MKI e garantirà la protezione dello stesso e dei sistemi d’arma associati durante le missioni di combattimento.

Nella sua componente aeronautica, il nuovo pacchetto di appalti militari fa parte di un pacchetto più ampio del valore di 2,18 trilioni di rupie indiane (circa 2,6 miliardi di dollari), comprendente l’acquisto di imbarcazioni veloci e intercettori per la flotta, la modernizzazione dei carri armati T-72 e T-90, oltre a 240 nuovi motori AL-31FP per il Su-30MKI di cui Analisi Difesa si è occupata nello lo scorso ottobre.

Foto HAL