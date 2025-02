La Francia aumenta le spese per la Difesa e ammoderna altri carri Leclerc

Alla fine di gennaio la Direzione Generale degli Armamenti francese (DGA) ha ordinato 100 carri armati Leclerc “rinnovati” in base alla Legge sulla programmazione militare [LPM] 2024-30, che prevede per l’esercito la disponibilità di 200 carri armati Leclerc modernizzati [standard XLR] entro il 2035. Finora la DGA aveva ordinato l’ammodernamento di 100 esemplari di Leclerc, in due fasi assegnate a KNDS France (Nexter), di cui 34 già consegnati ai reparti.

L’ammodernamento dei tank Leclerc è una delle iniziative previste dal programma SCORPION ([Synergie du contact renforcée par la polyvalence et l’infovalorisation) con l’obiettivo di dotare il carro dell’equipaggiamento necessario al combattimento collaborativo, come il sistema informativo di combattimento SCORPION [SICS] e la radio CONTACT. Prevista anche l’integrazione di una torretta da 7,62 mm a controllo remoto e di un nuovo sistema di controllo del fuoco.

L’ammodernamento rafforzerà anche la protezione contro mine/ordigni esplosivi improvvisati (IED) e razzi, grazie all’integrazione del jammer BARAGE mentre l’opzione di un sistema di protezione attiva (APS) non è al momento prevista.

Entro il 2030 l’Armèe de Terre avrà però a disposizione solo 160 Leclerc ammodernati mentre gli ultimi 40 esemplari verranno consegnati prima del 2035.

“I lavori vengono eseguiti sul sito dell’industriale KNDS France a Roanne. Ciò consentirà al carro armato Leclerc di rimanere in servizio fino all’arrivo del futuro sistema di combattimento terrestre “Main Ground Combat System” [MGCS]”, ha spiegato una nota della DGA.

Quanto all’armamento primario il Ministero delle Forze Armate non ha ancora deciso se sostituire o meno il cannone da 120 mm con il sistema ASCALON da 140mm, sviluppato da KNDS France per l’MGCS.

Come previsto dalla legge di pianificazione militare LPM 2024-2030, il bilancio della difesa è stato portato a 50,5 miliardi di euro per il 2025, con un aumento del 3% rispetto al 2024, l’ottavo incremento consecutivo dal 2017.

Fonte DGA

Foto Armée de Terre