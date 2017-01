La morte del progettista russo Ivan Mikoyan

Si è spento lo scorso 25 novembre all’età di 89 anni Vano “Ivan” Anastasovich Mikoyan, nipote dell’omonimo costruttore Artëm Ivanovic Mikojan (1905-1970) e figlio di Anastas Ivanovic Mikoyan (1895-1978), politico sovietico di altissimo spicco durante i mandati dei vari presidenti dell’URSS (da Lenin, passando per Stalin e Krusciov, fino a Brezhnev).

Ivan Mikoyan nacque a Mosca il 1 settembre 1927; negli anni quaranta studiò presso la Scuola Tecnica Aeronautica di Stalinabod (oggi Dushanbe, in Tajikistan) successivamente si laureò presso l’Accademia militare di ingegneria aeronautica a Zhukovsky.

Trascorse gran parte della sua carriera come ingegnere capo al bureau MiG fondato dallo zio e da Michail Iosifovic Gurevic nel lontano 1939, ma la sua carriera nell’ufficio di progettazione iniziò nel lontano 1953 dove assunse la leadership nella progettazione del MiG-21, velivolo prodotto in oltre 10 mila esemplari e ancor oggi in servizio in molte forze aeree.

A seguire divenne capo designer per il MiG-23 e dal 1973 vice progettista capo per il caccia MiG-29, per concludere la sua carriera come consulente per il gruppo RAC MiG Aircraft Corporation.

Per la realizzazione del MiG-29 ottenne due volte il Premio di Stato dell’URSS (nel 1981 e nel 1988).

Del MiG-29 (“Fulcrum” per la NATO) entrato in servizio con le forze aeree Sovietiche nel 1982, sono stati realizzati oltre 1.600 esemplari venduti in più di 30 paesi nel mondo.