Gli Occhi della Guerra lanciano l’iniziativa “Reporter Day”

Sono tempi difficili per il mondo e per l’editoria- spiega Andrea Pontini, amministratore delegato de ilGiornale.it- tra guerre, fake news, reali o presunte, propaganda e pochi soldi in circolazione…eppure, ci sono moltissimi giovani che sognano di raccontare il mondo in presa diretta. In tanti si rivolgono a noi.

Abbiamo deciso di rendere visibile a tutti questa ricchezza perché è una speranza per l’informazione e per questo bellissimo mestiere.”

Per questo ilGiornale.it aprirà a giugno le sue porte per il primo Reporter Day: una giornata interamente dedicata alla selezione di giornalisti, fotografi, video maker.

Gli Occhi della Guerra, il progetto de ilGiornale.it nato nel 2013 per rilanciare i reportage attraverso il crowdfunding, è alla ricerca di giovani che abbiano un punto di vista interessante e vogliano fare i reporter.

Gli aspiranti reporter potranno presentare un progetto di reportage che vogliono realizzare in Italia o all’estero, ovunque ci sia una storia da raccontare. I progetti verranno valutati da una commissione composta da professionisti del settore del calibro di Fausto Biloslavo (nella foto); i due progetti che saranno giudicati i migliori verranno realizzati con copertura totale delle spese, quindi pubblicati su www.ilgiornale.it e www.gliocchidellaguerra.it

Per partecipare al Reporter Day basta mandare la propria candidatura compilando il form www.occhidellaguerra.it/reporterday2017/.

Solo due progetti verranno scelti ma sarà comunque un’occasione importante per quanti vogliono fare questo lavoro: potranno incontrare reporter e giornalisti professionisti e mettersi in gioco mostrando le proprie qualità.

Dal 2013 Gli Occhi della Guerra hanno realizzato ad oggi oltre 80 reportage in tutto il mondo. Reduci dalla vittoria a maggio 2016 degli Inma Awards, il premio internazionale per il giornalismo innovativo, Gli Occhi della Guerra continuano sulla strada della creatività e dell’innovazione per sostenere attivamente il giornalismo di qualità.

Guarda il video di presentazione

Guarda il video promo Fausto Biloslavo