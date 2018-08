A Rio la portaelicotteri brasiliana PHM Atlantico

La portaelicotteri da assalto anfibio Atlantico (A140), ex HMS Ocean della Royal Navy, è arrivata a Rio de Janeiro il 25 agosto. L’unità navale da 21.500 tonnellate e 203 metri di lunghezza è stata radiata in marzo dalla Royal Navy e acquistata dal Brasile per 84,6 milioni di sterline che l’ha ribattezzata PHM Atlanfico il 29 giugno, nella base navale di Devonport a Plymouth.

Come riferisce il Jane’s Defence Weekly, la Porta-Helicópteros Multipropósito ha mantenuto alcuni dei sistemi imbarcati originali, inclusi i suoi radar Artisan, KH1008 e KH1007, i cannoni DS30M Mk2 da 30 mm, il sistema di comando DNA (2) e quattro mezzi da sbarco o Mk5B.

Londra non ha invece trasferito i sistemi di difesa di punto Phalanx Block 1B da 20 mm, i sistemi di collegamento dati, il terminale di comunicazioni satellitari, il sistema di contro misure elettroniche, il sistema di difesa dai siluri, le mitragliatrici M134 da 7,62 mm e i lanciatori di decoy da 130 mm.

La nave, ammiraglia della flotta carioca, fornisce alla Marina Brasiliana una notevole capacità di trasporto di truppe e attrezzature, oltre a poter condurre operazioni di assalto anfibio, antisommergibile, comando e controllo, soccorso in caso di calamità e fornitura di aiuti umanitari.

Foto Marinha do Brasil