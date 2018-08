Il generale Terzano alla testa delle forze italiane in Iraq

Si è svolta il 28 agosto a “Singara Castrae”, la cerimonia di avvicendamento del Comandante del Contingente Nazionale in Iraq per l’operazione Prima Parthica, tra i Generali di Brigata Roberto Vannacci, cedente, e Nicola Terzano.

Presenti all’evento l’Ambasciatore Italiano in Iraq, S.E. Bruno Antonio Pasquino, il Vice Ministro dei Peshmerga della Regione Autonoma del Kurdistan iracheno Sarbast Lazgin, il Vicecomandante del Combined Joint Task Force – Operation Inherent Resoleve Major General Felix Gedney, il Vicecomandante del Comando Operativo di Vertice Interforze, Generale di Divisione Aerea Nicola Lanza de Cristoforis ed altre autorità di spicco locali e della Coalizione.

Il Gen. Vannacci lascia il comando del Contingente italiano in ambito operazione Prima Parthica e gli incarichi di Deputy Commanding General for Training presso il Combined Joint Task Force – Operation Inherent Resolve nonché di Italian Senior National Representative dopo un anno dal suo arrivo in Iraq. In questi 338 giorni di Comando sono stati raggiunti importanti risultati dalla Coalizione internazionale contro ISIS e dal contingente italiano che è il secondo, dopo gli USA, per consistenza tra le 74 nazioni che partecipano allo sforzo per sconfiggere Desh.

In particolare il Contingente italiano, composto da circa 700 soldati dell’Esercito Italiano e 100 Carabinieri, schierati in 11 diverse basi dell’Iraq, ha contribuito fattivamente ed efficacemente all’addestramento delle forze irachene e curde giocando un ruolo primario nella sconfitta di ISIS e ora sono impegnati per la stabilizzazione e normalizzazione del Paese.

In riconoscimento dell’operato al Gen. Vannacci sono state concesse, a nome del Presidente degli Stati Uniti d’America, la Legion of Merit e la Foreign Service Medal della Repubblica Ceca. All’intero Contingente italiano è stato tributato il premio internazionale “Tommaso Moro” per il ruolo cruciale svolto per la sconfitta di ISIS e per la stabilizzazione e normalizzazione dell’Iraq.

Il Gen. B. Terzano, già Comandante della Brigata Bersaglieri “Garibaldi”, nella sua carriera ha svolto incarichi presso lo Stato Maggiore dell’Esercito e in ambito interforze, sia presso il Comando di Vertice Interforze, quale Capo Divisione J5 Piani, che presso l’Ufficio Generale del Segretario Generale/DNA, è stato impiegato nel teatro balcanico e libanese e può contare altresì su due esperienze formative in Romania e negli Stati Uniti.

L’Ambasciatore Pasquino, nel suo indirizzo di saluto, ha riconosciuto apertamente i risultati dalla componente militare nazionale assicurando il prosieguo dello sforzo della comunità internazionale per riportare il paese a condizioni di normalità.

Il Generale Lanza de Cristoforis ha rinnovato la testimonianza di stima, fiducia e riconoscenza delle Forze Armate italiane per i militari dell’Operazione Prima Parthica, augurando ai Comandanti, cedente e subentrante, le migliori fortune per le nuove sfide che li attendono.

Fonte: comunicato Stato Maggiore Difesa