Aggiornamento per i missili da crociera Taurus KEPD 350 spagnoli

TAURUS Systems GmbH (società fondata nel 1998 dagli azionisti MBDA Deutschland GmbH of Germany e Saab Dynamics AB of Sweden) ha firmato un contratto con il Ministero della Difesa spagnolo Schrobenhausen, 8 ottobre 2018 –

Il ministero della difesa spagnolo (MOD) e TAURUS Systems GmbH (TSG) ha firmato il 26 settembre a Madrid un contratto per l’aggiornamento e manutenzione della capacità operative del sistema d’arma TAURUS KEPD 350, missile da crociera utilizzato dall’Aeronautica spagnola.

Il valore del contratto è di poco inferiore a 30 milioni di euro. TAURUS KEPD 350 è un’arma presente da dieci anni nell’inventario dell’Aeronautica spagnola impiegato sull’aereo da caccia EF-18. Il missile avanzato stand-off TAURUS KEPD 350 fornisce, grazie al so lungo raggio d’azione e alla testata bellica intelligente, un importante vantaggio strategico e tattico per le forze armate spagnole.

È ottimizzato per l’attacco in profondità contro bunker, infrastrutture e bersagli aerei anche in aree pesantemente protette e difese. Come parte del contratto, le capacità operative dei TAURUS spagnoli verranno aggiornate rafforzando e migliorando il sistema di navigazione aumentando la sopravvivenza del missile ben oltre la configurazione originale.

Con l’aggiornamento, il sistema d’arma sarà idoneo all’impiego per scenari moderni contro bersagli altamente difesi e in ambienti operativi interforze. Il programma prenderà il via immediatamente.

Fonte: comunicato TAURUS Systems GmbH