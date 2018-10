Leonardo: 10.000 ore di volo per i Super Lynx della Marina Malese

Leonardo si è congratulata con il 501° squadrone della Royal Malaysian Navy che ha raggiunto il traguardo di 10.000 ore di volo con i 6 elicotteri Super Lynx.

Per contrassegnare il risultato raggiunto Lorenzo Pariani, responsabile della regione di Sud Est Asia per Leonardo, ha consegnato al Vice Ammiraglio Dato Pahlawan Hj Mohamad Adib bin Abdul Samad, comandante della flotta occidentale del Royal Malaysian Navy, una targa durante una cerimonia tenuta presso la base Lumut (nella foto sotto).

Questa pietra miliare significativa evidenzia la professionalità sia degli equipaggi che del personale di manutenzione che hanno pilotato e mantenuto questi elicotteri nel corso degli anni sia a Lumut che durante il rischieramento a bordo delle navi della Royal Malaysian Navy.

Lorenzo Pariani ha dichiarato alla cerimonia che “l’arrivo degli elicotteri Super Lynx ha permesso alla Marina Malese di aumentare enormemente le sue capacità, poiché all’epoca erano gli elicotteri navali più avanzati e capaci del mondo nella loro classe di peso.

È la testimonianza della professionalità della Royal Malaysian Navy che ora hanno raggiunto le 10.000 ore di volo proteggendo Interessi nazionali della Malesia e supporto alle operazioni internazionali di sicurezza marittima. Noi guardiamo avanti per continuare la nostra lunga e proficua collaborazione con la Royal Malaysian Navy “.

La Marina Malese ha preso in consegna il suo primo Super Lynx nel 2003 con gli altri 5 consegnati nel 2004. Gli elicotteri sono equipaggiati per svolgere una vasta gamma di ruoli in operazioni contro unità di superficie, subacquee, missioni di sorveglianza marittima e costiera, targeting e un certo numero di ruoli secondari.

L’introduzione del Super Lynx nel servizio Royal Malaysian Navy ha notevolmente migliorato la sua le capacità marittime e i velivoli hanno ora partecipato a più di 100 esercitazioni nazionali e multinazionali, alle operazioni antipirateria nello Stretto di Malacca, Mar Cinese Meridionale e Golfo di Aden, oltre a proteggere la costa orientale di Sabah contro gli intrusi.

La Royal Malaysian Navy fu il primo cliente del Super Lynx con il nuovo più potente Motori CTS800, che hanno equipaggiato tutti i successivi aeromobili del cliente Super Lynx e ora potenzia l’elicottero marittimo multiruolo AW159 di nuova generazione.

Leonardo sta continuando a espandere le sue capacità elicotteristiche in Malesia con un programma di investimento centrato sul centro di manutenzione e supporto regionale presso la Subang di Kuala Lumpur – Aeroporto Sultan Abdul Aziz Shah. La presenza di Leonardo in Malesia comprende oltre 60 elicotteri in servizio presso il Dipartimento delle forze armate malesi, vigili del fuoco e salvataggio, Polizia, Marina, proprietari commerciali e privati. Oltre agli elicotteri Super Lynx, Leonardo ha anche fornito alla Royal Malaysian Navy cannoni navali, siluri leggeri e siluri pesanti “Black Shark”.

Per sostenere il monitoraggio dell’intero spazio aereo della Malesia Leonardo ha fornito il radar RAT31DL per la difesa aerea e ha consegnato per il traffico aereo civile soluzioni di gestione impiegate negli aeroporti internazionali di Langkawi e Kuala Lumpur.

Quest’anno Leonardo completato l’aggiornamento del nuovo centro di controllo del traffico aereo presso l’aeroporto internazionale di Kuala Lumpur (KLIA).

Fonte: comunicato Leonardo

Foto Leonardo e Marina Malese