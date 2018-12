Costruite a Goa due fregate russe Project 11356M per la Marina Indiana

Il Ministero della Difesa indiano (MoD) ha firmato un accordo da 500 milioni di dollari con la Russia per la costruzione di due fregate stealth classe Admiral Grigorovich (Project 11356M) per la Marina indiana da realizzare presso i Goa Shipyard Limited (GSL), di proprietà statale, situati nella città portuale indiana.

Nel novembre scorso funzionari indiani hanno riferito al Jane’s Defence Weekly che l’accordo intergovernativo firmato con l’agenzia di esportazione russa Rosoboronexport comporta il trasferimento di tecnologia ai cantieri indiani per costruire le due navi da 4mila tonnellate di dislocamento a pieno carico e lunghe 125 metri.

L’Amministratore delegato di GSL, il contrammiraglio in pensione Shekhar Mittal è stato citato dal Press Trust of India secondo cui la costruzione delle fregate lanciamissili è prevista per il 2020, con la prima unità che dovrebbe essere consegnata alla Marina nel 2026, seguita dalla seconda un anno dopo.

Altre due unità della stessa classe verranno realizzate per la Marina Indiana nei cantieri navali russi Yantar Shipyard sul Mar Baltico. Le 4 fregate, che verranno armate coi missili da crociera BrahMos, affiancheranno le 6 fregate indiane classe Talwar realizzate in Russia tra il 2003 e il 2013.