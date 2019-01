Nuovo contratto a Leonardo DRS per la protezione TROPHY dei tank

Leonardo, attraverso la controllata statunitense Leonardo DRS, si è aggiudicata un nuovo contratto del valore di circa 80 milioni di dollari statunitensi che prevede una fornitura aggiuntiva, destinata all’Esercito e ai Corpi dei Marines degli USA, di sistemi TROPHY per la protezione attiva di carri armati Abrams.

Il contratto porta a oltre 200 milioni di dollari statunitensi il valore complessivamente finanziato del programma e consentirà di equipaggiare ulteriori brigate con i sistemi TROPHY.

Il sistema TROPHY, sviluppato da Leonardo DRS in collaborazione con il partner tecnologico israeliano Rafael Advanced Defense Systems, assicura una protezione efficace dalle minacce costituite da razzi e missili anticarro, permettendo nello stesso tempo di localizzare e segnalare l’origine del fuoco ostile per un’immediata reazione.

TROPHY migliora notevolmente la capacità di sopravvivenza dell’equipaggio e del veicolo. Il sistema utilizza un radar a scansione elettronica attiva per individuare le minacce in condizioni operative anche estreme, fornendo al carro una protezione continua a 360 gradi. Inoltre, un computer di bordo è in grado di registrare e classificare la minaccia rilevata.

Leonardo DRS, con sede negli USA, opera nel settore della Difesa e della Sicurezza fornendo prodotti, servizi e supporto integrato a forze militari, agenzie d’intelligence e della difesa su scala internazionale.

Fonte: comunicato Leonardo

Foto: Rafael Advanced Defense Systems