Beriev A-100: primo volo nei test preliminari di fabbrica

La United Aircraft Corporation ha annunciato lo scorso 9 febbraio che il nuovo sistema AWACS russo Beriev A-100 ha effettuato il primo volo nell’ambito della fase comprendente il programma dei test di fabbrica.

Durante il volo sono state testate le caratteristiche di navigazione del velivolo, il funzionamento dei sistemi di controllo automatici di volo, sono state valutate le caratteristiche della stabilità aeroelastica della cellula e sono stati testati gli algoritmi di comunicazione tra l’equipaggio e la stazione di controllo a terra.

Come ampiamente trattato da Analisi Difesa, il Beriev A-100 rimpiazzerà il precedente A-50 (realizzato sulla base dell’Il-76 e in servizio dal 1985) e la relativa versione aggiornata A-50U, utilizzando però come piattaforma di base la cellula del nuovo Il-76MD-90A (o Il-476). L’A-100 sarà inoltre alimentato da motori Aviadvigatel PS-90A-76 dotati di una potenza superiore del 15% rispetto ai vecchi D-30KP utilizzati sugli Il-76.

Il nuovo sistema radar discoidale del tipo APAR (Active Phased Array Radar) sviluppato dalla JSC Vega effettuerà secondo il costruttore una rotazione completa ogni 5 secondi migliorando la capacità di monitorare i bersagli in rapido movimento e sarà in grado così di rilevare un velivolo nemico ad oltre 600 chilometri e un bersaglio navale fino a 400 chilometri.

Foto Rostec