Il CeSiVa si candida a diventare centro d’addestramento europeo

Il Centro Simulazione e Validazione (CeSiVa) dell’Esercito Italiano si candida per ottenere fondi PeSCo con l’’obiettivo è diventare European Training Certification Centre per gli eserciti europei. Lo ha annunciato il generale Manlio Scopigno, vice comandante del CESIVA, in occasione di un “media day” in cui a inizio aprile sono state presentate le attività della struttura e i progetti futuri.

La Grecia ha già dato l’adesione all’iniziativa e manca solo un altro paese per raggiungere i tre partner dell’Unione necessari per accedere ai finanziamenti europei.

L’Italia è già lead Nation su altri tre progetti dei 40 previsti dall’Accordo. Il primo è quello per la costituzione di un pacchetto di capacità da schierare in ambito della gestione dei disastri ambientali e naturali. Il secondo è legato alla sorveglianza e alla protezione marittima e dei porti (HARMSPRO) e l’ultimo allo sviluppo di un mezzo da combattimento per la fanteria leggera, nonché per le forze d’assalto anfibio.

Sull’iniziativa annunciata a Civitavecchia la Grecia ha dimostrato la sua vicinanza all’Italia, aderendo a tutti e quattro i progetti. La nuova iniziativa prevede la trasformazione del CeSiVa in un Centro di addestramento e certificazione UE, che potrà essere sfruttato da tutti gli stati membri. Inoltre verrà sviluppata una struttura di gestione delle crisi, che potrà essere impiegata anche per operazioni a guida civile, come la gestione dei flussi migratori o dei disastri ambientali.

In particolar modo, testando e validando i piani di risposta in funzione dell’espansione, già in corso, della struttura sia sul versante infrastrutturale sia delle capacità.

Il CeSiVa guidato dal generale di divisione D. Roberto D’Alessandro, si è dotato delle più recenti tecnologie per garantire formazione all’avanguardia per le varie specialità dell’Esercito.

In questo contesto un ruolo centrale è giocato dal progetto “Forza NEC”, fortemente voluto dall’allora capo di SMD, ammiraglio Giampaolo Di Paola, e poi portato avanti negli anni, seppur con qualche modifica a seguito della necessità di razionalizzare le risorse economiche a disposizione della Difesa.

L’obiettivo è velocizzare lo scambio di informazioni provenienti dalla zona di operazioni e fornire al comandante di un’unità migliore capacità decisionale in tempi più brevi (Decision Awareness). Il CeSiVa, infatti, ha sviluppato un ambiente addestrativo su tre livelli: Constructive, Live e Virtual.

Il primo, rivolto a comandi e staff prevede che le unità operino in ambienti operativi simulati, ma su input di persone reali. Il secondo, dedicato a comandanti e unità sul terreno, vede le forze addestrarsi in uno scenario reale, con effetti del fuoco simulati.

Il terzo, infine, guarda all’addestramento individuale e in team. Operatori reali agiscono in un ambiente sintetico. Parallelamente, il Centro sta sperimentando nuove tecnologie e sistemi.

Dai Centri di Comando e Controllo (C2) tattici “portatili” all’integrazione delle piattaforme digitali della Forza Armata, passando per l’Information Technology e le comunicazioni, diventate strategiche. Il sempre maggiore ricorso a Coalizioni di Volenterosi per la gestione di crisi internazionali, infatti, richiede che i partecipanti “parlino la stessa lingua”, anche se tramite sistemi diversi.