Covid: la corsa a vaccinare i militari

La comunità internazionale sta vaccinando le sue forze armate contro il Covid-19, soprattutto quelle impegnate in missioni all’estero o comunque in situazioni ad elevato rischio di contagio.

Il principio è evitare i pericoli di contingenti decimati a causa della pandemia, con una conseguente riduzione drastica della loro capacità operativa. Ciò, senza contare il fatto che, essendo ormai le basi quasi tutte joint, la problematica potrebbe essere estesa agli alleati e partner, determinando effetti a catena dagli esiti imprevedibili. I vari ministeri/dipartimenti della Difesa hanno infatti stilato tra dicembre e i primi di gennaio piani ad hoc per il personale militare e civile sia in patria sia per quello “overseas”.

I primi a ricevere l’iniezione sono stati coloro che si occupano di garantire e proteggere il funzionamento delle infrastrutture critiche nazionali e negli altri paesi. A seguire, chi è impiegato in missioni internazionali.

La Cina ha iniziati nella primavera del 2020 a vaccinare i militari, gli Stati Uniti, per esempio, hanno cominciato le vaccinazioni presso le basi in Iraq, Siria e altri teatri, nonché in unità come la Terza Expeditionary Force del Marines o in quelle navali. Inoltre, sono state somministrate dosi alle forze speciali e ad altri tipi di assetti.

La Francia, inoltre, sta immunizzando l’intero equipaggio della portaerei Charles De Gaulle e tutti i membri del Carrier Strike Group (CSG). La stessa Inherent Resolve, la Coalizione Internazionale anti-Isis, ha iniziato a vaccinare i volontari. Tutti di fatto stanno operando una strategia simile.

L’Italia, invece, va in controtendenza: finora solo i medici militari e il personale sanitario hanno avuto la prima dose di vaccino mentre solo da pochi giorni si è cominciato a vaccinare i militari sia presso la struttura ad hoc allestita presso la Cecchignola, sia in diverse caserme sul territorio nazionale.

L’Esercito in particolare, sta fornendo i vaccini al personale dell’Operazione Strade Sicure e a quello di imminente immissione nei teatri operativi oltremare.

Per chi è già all’estero, invece, per ora non è previsto pur se i nostri militari sono spesso, molto più di altre nazioni, a contatto con situazioni di potenziale rischio di contagio.

Basti pensare ai continui salvataggi in mare dei migranti nel Mediterraneo, che partono da Stati e coste in cui non c’è alcun controllo, magari dopo essere rimasti per mesi in centri sovraffollati e con pessime se non nulle condizioni igienico-sanitarie. La decisione non dipende sui vertici militari, semplicemente il piano nazionale di vaccinazioni anti-pandemia non lo prevede.

Peccato, perché vaccinare subito tutti i militari impegnati in missioni avrebbe dato un bel segnale di attenzione verso chi si è prodigato in tutte le ultime emergenze in Patria e oltremare e avrebbe richiesto uno sforzo molto limitato dal momento che sono appena 7.488 i militari italiani impegnati nelle missioni internazionali.

Foto: Difesa.it e Esercito Italiano