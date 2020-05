Il nuovo leader dell’Isis catturato dai curdi in Siria?

Il nuovo leader Isis, Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi (alias Abdullah Qardash), è stato catturato in Siria? Il 7 maggio le forze speciali delle SDF (HAT) hanno effettuato insieme alle forze statunitensi un’operazione ad al-Zar, nella provincia di Deir Ezzor, che ha portato alla cattura di un leader jihadista dello Stato Islamico. La Coalizione Internazionale conferma, sottolineando che si tratta di un comandante di medio livello e i combattenti curdi aggiungono che è stato trasferito altrove per essere interrogato.

Successivamente, però, sui social media sono apparse indiscrezioni sul fatto che l’uomo sia iracheno e che possa essere addirittura il Califfo dell’IS.

Sui canali ufficiali non ci sono ulteriori dettagli, né conferme o smentite all’ipotesi. Nemmeno sugli organi di propaganda IS. Qardash a fine aprile era stato rilevato in Iraq, secondo l’intelligence locale ma non è escluso che successivamente possa essere entrato in Siria, probabilmente passando da Qaim.

Intanto sul fronte di Idlib, nel nord della Siria, congelato dalla tregua firmata da Russia e Turchia a inizio marzo, continuano le azioni delle milizie ex qaediste di Hayat Tahrir al-Sham (HTS, già Fronte al-Nusra) tese ad assumere la leadership indiscussa dei territori della provincia di Idlib ancora in mano agli insorti antigovernativi.

Oltre a intensificare gli sforzi per scalzare e delegittimare le milizie rivali, HTS sta agendo sulla popolazione dell’ultima provincia siriana non ancora tornata sotto il controllo di Damasco.

Al supporto alla lotta contro le pattuglie congiunte russo-turche lungo l’autostrada M4, si sono aggiunte anche presenze più capillare sul territorio e un’attenzione alle necessità e alle criticità degli abitanti locali.

La conferma viene dagli analisti di SITE, i quali hanno riportato una foto in cui si ritrae il leader del gruppo che visita gli ammalati e i civili feriti dagli attacchi dell’esercito siriano (SAA) e delle TAF. L’obiettivo è aumentare il consenso ed essere legittimati come “autorità di governo”, a scapito di Damasco. Per ora il regime di Bashar Assad lascia fare, in quanto la “guerra” lanciata da HTS crea difficoltà soprattutto ad Ankara e alle milizie filo-turche.

Fonte: Difesa & Sicurezza

Photo Credits: SDF, HTS e Twitter