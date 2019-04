MBDA e ALPhANOV Inaugurano un laboratorio di prova per armi laser a Bordeaux

Il 27 marzo, a Bordeaux (Francia), MBDA e ALPhANOV hanno inaugurato il loro Common Vulnerability Test Facility (VTF). Questa nuova struttura, sviluppata dal 2016, è progettata per testare gli effetti dei laser sui materiali.

Per fare ciò, il sito utilizza sorgenti di alimentazione laser regolabili da 1 a 10 kW e più mezzi di misurazione (imaging rapido, visibile e infrarosso, pirometri, termocoppie, ecc.) per monitorare gli effetti prodotti dai laser. Questa cooperazione comprende il completamento del VTF e la sua utilizzazione congiunta per un periodo di 4 anni.

Il VTF ha la capacità di simulare molte delle condizioni reali di un’esplosione laser tra cui: le imperfezioni nel puntamento di un raggio dinamico, l’impiego contro obiettivi incrociati o rotanti e le complesse interazioni tra il laser e i materiali che costituiscono il bersaglio.

Ciò consentirà di definire i requisiti per tutti i singoli componenti di un’arma laser (sorgente laser, precisione di puntamento, messa a fuoco del raggio, ecc.) e l’ottimizzazione delle future architetture del sistema laser contro i vari tipi di bersagli che possono coinvolgere (velivolo, missili, droni, proiettili, sensori ottici, veicoli, navi da guerra, ecc.).

Il CEO MBDA Antoine Bouvier ha dichiarato: “Aggiungendo alle capacità tecniche uniche di MBDA in Europa, il VTF può contribuire ai progetti in corso che stiamo conducendo per i nostri clienti tedeschi e britannici, poiché ci permetterà di specificare le nostre future armi laser al fine di soddisfare le esigenze esatte dei nostri clienti militari.

Questa infrastruttura per i test rappresenta una pietra miliare nel percorso verso una completa padronanza delle armi laser e all’autonomia strategica in questo settore. Questo è l’obiettivo di MBDA, così come l’obiettivo delle nostre nazioni ora condivisa dall’Europa attraverso la sua politica di Cooperazione Strutturata Permanente. ”

Fonte: comunicato MBDA