Gaiani: “L’unica salvezza per l’Iran è dotarsi della bomba atomica”

Le pressioni militari ed economiche degli Stati Uniti mirano a far cadere il regime iraniano che lamenta l’inconsistenza dell’Europa (critica con Washington per l’abbandono del trattato con cui Teheran aveva accettato di rinunciare all’atomica ma che nei fatti non contrasta le sanzioni imposte dagli Stati uniti anche agli alleati) e minaccia di riavviare il programma atomico militare. Di fatto l’unico deterrente in grado di impedire che l’Iran subisca attacchi come quelli che rovesciarono i regimi di Iraq e Libia. Del resto, come insegna anche il “caso Corea del Nord”, solo un arsenale atomico credibile può assicurare la deterrenza necessaria a scoraggiare attacchi militari.