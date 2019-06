Carl Gustaf M4 per l’Esercito Svedese

Saab ha firmato un accordo quadro con la Swedish Defense Material Administration (FMV) per fornire le forze armate svedesi il lanciarazzi portatile Carl-Gustaf® M4. L’accordo quadro consentirà alla FMV di commissionare l’arma per un periodo di dieci anni con un ordine iniziale per circa 330 milioni di corone svedesi e consegne nel periodo tra il 2020 e il 2023.

Dal 1948, il sistema di armi multiuso Carl-Gustaf ha supportato la fanteria in tutto il mondo nell’affrontare una vasta gamma di sfide sul campo di battaglia. Il nuovo Carl-Gustaf M4, lanciato nel 2014, ha tutta l’efficacia e la versatilità del sistema Carl-Gustaf, ma il suo design è più leggero e con un peso inferiore a 7 chili offre significativi miglioramenti alla mobilità del soldato.

Nel 2018, FMV fece la prima richiesta di fornire alle forze armate svedesi l’ultima versione del sistema Carl-Gustaf e l’accordo quadro consente alla FMV di effettuare acquisti rapidi ed economici per conto delle forze armate svedesi con una burocrazia minima. Inoltre, le forze armate dell’Estonia e della Lettonia sono autorizzate ad acquisire in virtù di questo accordo quadro.

“Siamo lieti di annunciare che le forze armate svedesi, il primo e originale utente del sistema Carl-Gustaf, hanno deciso di modernizzare le loro capacità nelle armi portatili per il supporto al fuoco. Questo ordine fornirà ai soldati svedesi armi, munizioni e accessori di ultima generazione”, ha affermato Görgen Johansson, responsabile del business di Saab Dynamics.

Carl-Gustaf M4 è la versione più moderna di questo sistema portatile di armi multiuso. Offre agli utenti una vasta gamma di opzioni di interazione e consente alle truppe di rimanere agili ed efficaci in qualsiasi scenario.

Si basa sulle formidabili capacità del sistema, offrendo un maggiore grado di precisione, minore peso mentre l’M4 è anche compatibile con i futuri sviluppi tecnologici sul campo di battaglia, come i sistemi di osservazione intelligenti e le munizioni programmabili. Dal suo lancio nel 2014, Saab ha firmato contratti con undici nazioni diverse per fornire la Carl-Gustaf M4.

(fonte Saab)