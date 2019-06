Nei primi mesi dell’anno l’export russo raggiunge i 6 miliardi di dollari

Le esportazioni di armi russe dall’inizio del 2019 hanno totalizzato quasi 6 miliardi di dollari, secondo l’amministratore delegato di Rosoboronexport, Alexander Mikheyev.

Parlando al Forum economico internazionale di San Pietroburgo il 6 giugno 2019, Mikheyev ha dichiarato che “dall’inizio dell’anno abbiamo consegnato prodotti per 5,7 miliardi di dollari a clienti stranieri.” Non ha ulteriormente suddiviso le specifiche, ma alcuni contratti includono la consegna dei cacciabombardieri Su-35 alla Cina, che è stata completata ad aprile.

All’inizio dell’anno, la Russia ha anche fornito i sistemi missilistici da difesa aerea S-400 alla Cina. Sempre nel settore delle armi terra-aria, l’Etiopia ha rivelato all’inizio di quest’anno di aver ordinato i sistemi Pantsyr-S1 (con i missili SA-22), anche se non è noto se tale consegna sia già avvenuta.

“In qualità di leader mondiale per l’esportazione di armi, non stiamo solo guardando e seguendo le tendenze globali di oggi, ma stiamo anche sviluppando aree di lavoro uniche per il mercato, compresi i meccanismi finanziari per le attività del commercio estero” ha aggiunto Mikheyev.

Alludendo alle sanzioni internazionali contro la Russia, ha affermato: “Per cinque anni, Russia e Rosoboronexport hanno dovuto affrontare gravi restrizioni da parte di alcune istituzioni finanziarie internazionali che sono diventate fortemente dipendenti dalla volontà politica di alcuni operatori mondiali del mercato degli armamenti. Possiamo solo percepirli come concorrenza sleale e tentativi di pressione su di noi e sui nostri partner “.

Dal 2014, quando la Russia ha annesso la Crimea dall’Ucraina, Mosca ha subito una serie di sanzioni da parte degli Stati Uniti e dell’UE, rivolte a una serie di settori. Washington – il più grande esportatore di armi al mondo – ha in particolare mirato a colpire l’industria della Difesa russa con sanzioni, come ad esempio attraverso l’Avversaries Through Sanctions Act del 2017.

Queste restrizioni mettono sanzioni sia sui produttori russi della Difesa che sugli stati esteri che importano hardware militare russo, come nel caso degli S-400 ordinati da Turchia e India.

Per supportare i partner che hanno equipaggiamento di origine sovietica o russa nelle loro strutture di forza, gli Stati Uniti stanno implementando un programma per offrire loro assistenza finanziaria per procurarsi equipaggiamenti statunitensi.

Defence News ha riferito sul programma, chiamato il Programma europeo di incentivazione della ricapitalizzazione, osservando che, per iniziare, questo si rivolge a paesi come Albania, Bosnia, Croazia, Grecia, Macedonia Settentrionale e Slovacchia (che dispongono di armi ed equipaggiamenti di origine russa) ma in futuro potrebbero estendere il programma ad altri paesi.

Lo scopo di questo programma è evidentemente quello di diminuire la capacità della Russia di firmare accordi di esportazione di armi e quindi di mantenere un elevato fatturato. Le esportazioni della difesa rappresentano una fonte chiave di reddito non energetico per Mosca e contribuiscono anche a ridurre il costo unitario dei sistemi che le forze militari russe sviluppano, sostenendo i costi di produzione e di ricerca e sviluppo.

(con fonte Forecast Internationa/Defence Web)

Foto Sputnik, Rosoboronexport e Firze Armate Russe