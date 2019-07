I “jet fighters” domineranno il mercato aeronautico militare ad ala fissa

Più della metà della spesa per velivoli militari ad ala fissa da oggi al 2027 verrà speso per acquisire piattaforme di attacco, bombardieri e aerei da combattimento. Lo rivela un nuovo studio di Forecast International, che nel rapporto “Global Military Fixed Wing Aircraft – Market and Technology Forecast to 2027” che evidenzia l’evoluzione dei ruoli ricoperti dai velivoli ad ala fissa ad uso militare.

Forecast International ha previsto che il mercato cumulativo degli aeromobili ad ala fissa militare globale raggiungerà circa 800 miliardi di dollari durante il periodo 2019-2027.

Si stima che il mercato superi gli 80 miliardi nel 2019 e cresca ad un tasso di annuale di circa il 2% per raggiungere i circa 100 miliardi nel 2027.

Il mercato nordamericano dovrebbe contribuire per più di un terzo del mercato totale, basti pensare alle acquisizioni degli F-35°/B/C di serie previste nei prossimi anni.

Analogamente, il business dei retrofit di velivoli già in linea dovrebbe raggiungere il 35% -40% del mercato, principalmente grazie all’aggiornamento delle piattaforme.