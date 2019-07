Il Portogallo ordina 5 cargo Embraer KC-390

Primo successo di export per il cargo tattico brasiliano Embraer KC-390 ordinato l’11 luglio in 5 esemplari dalla Forza Aerea Portoghese.

La decisione del governo portoghese di firmare l’ordine per l’aereo da trasporto di costruzione brasiliana arriva nove anni dopo che Lisbona aveva aderito al programma come partner nel 2010, ricorda il Jane’s Defence Weekly.

A quel tempo, l’aeronautica portoghese (Força Aerea Portuguesa: FAP) ha affermato di avere un requisito per sei KC-390 per sostituire i vecchi Lockheed Martin C-130H Hercules (4 in servizio).

Non è stato reso noto il valore del contratto che prevede consegne a partire dal 2023.

Il Portogallo è il principale partner internazionale per il programma KC-390 (cui ha aderito anche la Repubblica Ceca) e l’industria aeronautica portoghese (OGMA) costruirà i pannelli centrali della fusoliera, carenature e porte del carrello di atterraggio.

Con l’ordine portoghese, Embraer dispone ora di commesse per 35 velivoli KC-390, 30 per la Força Aérea Brasileira e 5 per la FAP.

Altri paesi hanno mostrato interesse al velivolo con lettere d’intenti da Argentina (per 6 velivoli), Cile (6), Colombia (12) e Repubblica ceca (2).

Il KC-390 ha un volume di stiva di 170 metri cubi (compresa la rampa) e un carico utile massimo di 23/26 tonnellate. Vola fino a 870 chilometri orari e può atterrare su piste semi-preparate.

Foto Embraer