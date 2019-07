L’Egitto ha ricevuto 930 veicoli MRAP dagli USA e ne ordina altri mille

Gli Stati Uniti hanno trasferito 101 veicoli MRAP (Mine Resistant Ambush Protected) all’esercito egiziano completando una fornitura gratuita di 930 mezzi di questo tipo surplus delle forze armate statunitensi approvata da Washington nel 2015.

Il Cairo si è fatto carico della spedizione dei veicoli dal deposito militare in California e dopo l’arrivo via nave ad Alessandria i veicoli MRAP sono stati trasferiti in treno presso le officine militari del Cairo per lavori di manutenzione.

Il trasferimento include veicoli M1232 RG33L, M1233 RG33L (Heavy Armored Ground Ambulance – HAGA), M1237 RG33 Plus (con armatura aggiuntiva), M1220 Caiman e M1230 Caiman Plus, nonché veicoli di recupero Maxxpro.

L’addestramento del personale egiziano è incluso nel pacchetto ed i primi veicoli sono arrivati in Egitto a maggio 2016.

La ripartizione numerica dei veicoli non è del tutto chiara, ma si sa che l’Egitto ha ricevuto 400 Caiman, 260 RG33, 90 RG33L ambulanza e 12 veicoli di recupero Maxxpro.

L’Egitto, pesantemente impegnato contro le milizie dello Stato Islamico nel Sinai, che fanno largo uso di ordigni improvvisati (IED) ha chiesto agli Usa la fornitura di altri mille MRAP.

Il valore totale della fornitura per i mille MRAP già donati e gli altri mille richiesti dall’Egitto è stimato in 120 milioni di dollari.

Fonte Defenceweb

Foto Defenceweb e BaeSystems