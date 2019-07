Leonardo cresce ancora: ordini + 34%, ricavi +7%

Il Consiglio di Amministrazione di Leonardo, riunitosi oggi sotto la presidenza di Gianni De Gennaro, ha esaminato e approvato all’unanimità i risultati del primo semestre 2019.

Alessandro Profumo, Amministratore Delegato di Leonardo, ha commentato: “I risultati ottenuti sono ancora una volta in linea con le attese e abbiamo ottenuto un’ottima performance commerciale sia nei mercati domestici sia in quelli internazionali. Confermiamo la Guidance 2019 e continuiamo ad essere focalizzati sull’esecuzione del Piano Industriale volto alla crescita sostenibile e alla creazione di valore per tutti i nostri stakeholder”.

I risultati del primo semestre del 2019 mostrano una crescita rispetto al periodo a confronto, in particolare:

Ordini: pari a 6.145 milioni di euro, presentano, rispetto ai primi sei mesi del 2018 (€ 4.604 mil), un incremento pari a circa il 34%, fortemente trainato dall’Elettronica per la Difesa e Sicurezza e

dagli Elicotteri

Portafoglio Ordini: pari a 36.321 milioni di euro, superiore del 11,4% rispetto ai € 32.611 mil nel primo semestre 2018, assicura una copertura in termini di produzione equivalente pari a circa

3 anni

Ricavi: pari a 5.962 milioni di euro , in crescita circa del 7% rispetto al primo semestre del 2018 (€ 5.589 mil), principalmente grazie all'Elettronica per la Difesa e Sicurezza

EBITA: pari a 487 milioni di euro superiore del 3,6% rispetto ai € 470 mil del primo semestre del 2018, risulta in crescita a fronte di un miglioramento della performance operativa di tutti i business, in grado di compensare anche il minore apporto del Consorzio GIE-ATR e della componente Manifatturiera della Space Alliance

· Redditività operativa : pari al 8,2%, risulta sostanzialmente in linea con il periodo a confronto

· EBIT: pari a 462 milioni di euro , un miglioramento di € 222 mil (+92,5%), rispetto al primo semestre del 2018 (€ 240 mil), dovuto oltre che al miglioramento dell'EBITA, alla riduzione degli oneri di ristrutturazione ed al completamento di parte degli ammortamenti legati alle attività immateriali iscritte in occasione dell'acquisizione di Leonardo DRS (Purchase Price Allocation)

· Risultato netto ordinario: pari a 252 milioni di euro, (€ 106 mil nel primo semestre del 2018) beneficia, rispetto al primo semestre del 2018, del miglioramento del risultato

