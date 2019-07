Saab offre i Gripen E/F alla Colombia per rimpiazzare i Kfir

Saab AB ha offerto il cacciabombardiere Gripen all’aeronautica della Colombia (Fuerza Aérea Colombiana: FAC) per sostituire la datata flotta di aerei da combattimento Kfir della Israel Aerospace Industries (nella foto sotto).

Jonas Hjelm, il capo del settore commerciale aeronautico di Saab, ha dichiarato a Jane’s il 10 luglio che la società ha offerto 12 monoposto Gripen E e 3 biposto Gripen F per i requisiti di un nuovo caccia da superiorità aerea della FAC.

Hjelm ha detto che in caso di successo Saab impiegherebbe per realizzare i velivoli le strutture esistenti in Brasile (paese che ha adottato il Gripen) e Svezia.

Saab sta offrendo alla Colombia un pacchetto di trasferimento tecnologico completo e si aspetta di competere in questa gara con gli F-16Block 70 di Lockheed Martin e gli Eurofighter Typhoon, mentre l’israeliana IAI offre i Kfir Next Generation (NG) aggiornati.