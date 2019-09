Assemblaggio in India per i missili ASRAAM e Mistral di MBDA

BDA, il principale produttore europeo di missili, ha firmato un accordo con la società indiana Bharat Dynamics Limited (BDL) per l’assemblaggio finale, l’integrazione e i test (FAIT) dei missili Mistral e ASRAAM in India.

Il Memorandum of Understanding (MoU) è stato firmato il 12 settembre al DSEI di Londra da George Kyriakides, direttore della cooperazione industriale internazionale presso MBDA e dal commodoro Siddharth Mishra (Retd.), Presidente e Amministratore Delegato di BDL.

BDL è un importante integratore di sistemi d’arma indiani e ha fornito oltre 130.000 sistemi d’arma a clienti nazionali ed esteri. MBDA ha una storia lunga e di grande successo di cooperazione con BDL negli ultimi 50 anni, che ha già visto oltre 50.000 missili progettati da MBDA fabbricato in India.

George Kyriakides ha dichiarato: “Questo protocollo d’intesa segna l’ultimo passo verso il nostro vero impegno per Make in India e la nostra partnership con BDL, mentre costruiamo le basi per ulteriori nuovi ed eccitanti opportunità congiunte.”

Il commodoro “Mishra ha dichiarato:” Abbiamo goduto di una lunga e fruttuosa relazione tra Bharat Dynamics Limited e MBDA per molti decenni, e quindi siamo molto lieti di aver firmato questo nuovo accordo che permette di

approfondire le nostre relazioni strategiche per il futuro “.

L’ASRAAM (nella foto sopra) è il missile aria-aria da combattimento ravvicinato di nuova generazione acquisito dall’India. Con il suo grande motore a razzo e il design aerodinamico, ASRAAM ha velocità, manovrabilità e autonomia ineguagliabili. Gli aerei Jaguar della Indian Air Force sono la prima piattaforma indiana a ricevere questo missile da combattimento aereo all’avanguardia.

Il Mistral (nella foto a lato), con il suo tasso di successo senza pari di oltre il 96%, durante tutti i lanci è stato selezionato da molte forze armate in tutto il mondo ed è stato offerto alle forze armate indiane per le esigenze VSHORAD (difesa aerea a cortissimo raggio).

In collaborazione con HAL, l’integrazione del sistema Mistral ATAM sull’elicottero Dhruv e il Light Combat Helicopter (LCH) è stata completata con successo.

Fonte: comunicato MBDA