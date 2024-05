La Croazia radia gli ultimi Mig 21 in servizio in Europa

Lo scorso 11 maggio 2024 a Velika Gorica davanti al vecchio terminal di Zagabria si è svolta la terza edizione dell’airshow AIRVG2024, un evento in sé estremamente importante perché ha segnato la fine dell’apparizione pubblica dei MiG-21 “Fishbed” nel continente europeo dopo le radiazioni avvenute in Bulgaria alla fine del 2015, in Serbia il 21 maggio 2021 e in Romania il 15 maggio dello scorso anno.

Il clou dello spettacolo è stata appunto la partecipazione di vari MiG-21 “Fishbed” alla mostra statica e a quella di volo.

A terra erano esposti un MiG-21bis D “113 nero” con la classica e attuale livrea croata in grigio e scacchi grigio scuri sul bordo d’attacco delle ali e sulla deriva verticale, un MiG-21 UMD “165 nero” dotato dello special color croato interamente a scacchi bianchi e rossi e il MiG-21R “26112 nero” con la livrea dell’Aeronautica Militare jugoslava e generalmente di stanza come gate gurdian al Ministero della Difesa a Zagabria (per inciso con questo MiG il pilota di origine croata Rudolf Perešin volò dalla base aerea di Željava a Klagenfurt, in Austria, il 25 ottobre 1991, rifiutandosi di partecipare alla guerra contro il suo stesso Paese).

In volo è apparso invece un MiG-21bis D “116 nero” che alla fine dell’esibizione ha sorvolato la pista assieme ad un moderno Dassault C3R Rafale EC. I primi Rafale (acquisiti di seconda mano dall’Armèe de l’Air et de l’Espace francese) sono arrivati ​​in Croazia alla fine di aprile 2024 e prenderanno rapidamente il posto del MiG-21 come unico aereo da combattimento ad ala fissa.

La Croazia, che era rimasto l’ultimo operatore europeo del MiG-21, aveva ripetutamente acquistato in passato MiG di seconda o terza mano ammodernati da altre nazioni come alternativa più economica all’aggiornamento della propria flotta o all’investimento in una flotta di velivoli da combattimento più nuovi.

Tuttavia, poiché sembra che ad oggi siano attivi solo quattro Fishbed, sebbene non sia stata pubblicata alcuna data ufficiale di pensionamento è previsto che il modello verrà ritirato dall’uso attivo addirittura già nelle prossime settimane. Questo significa che l’AIRVG-2024 è stata l’ultima occasione per vedere un MiG-21 in servizio in Europa.

Si chiude definitivamente la vita operativa del Fishbed nel vecchio continente mentre il velivolo sovietico resta ancora oggi operativo nelle flotte aeree di numerose altre nazioni extraeuropee quali Angola, Cuba, Libia, Mozambico, Corea del Nord, Sudan, Siria, Uganda, Yemen e India.