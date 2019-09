Embraer consegna il primo KC-390 all’aeronautica brasiliana

Embraer ha consegnato il 4 settembre all’Aeronautica brasiliana (FAB) il primo aereo da trasporto multi-missione KC-390 durante una cerimonia tenutasi presso la base aerea di Anápolis a Goiás, sede del Primo Gruppo da Trasporto (1°GTT) .

Avviando l’ingresso dell’aeromobile FAB, dove sarà gestito dal First Troop Transport Group (1 ° GTT). Embraer ha svolto un addestramento teorico e pratico con i team FAB per iniziare le operazioni dell’aeromobile. Nel 2014, la FAB ha firmato un ordine fermo per 28 aeromobili KC-390 prodotti nello stabilimento Gavião Peixoto di San Paolo oltre al supporto logistico iniziale.

Il KC-390 ha ricevuto la certificazione dall’agenzia nazionale per l’aviazione civile (ANAC) nel 2018, quando ha raggiunto la capacità operativa iniziale (IOC), garantendo così le condizioni necessarie per l’avvio delle operazioni degli aeromobili.

“L’incorporazione del KC-390 nell’aeronautica brasiliana è una pietra miliare nell’aviazione militare” ha affermato il comandante dell’Aeronautica, generale Antonio Carlos Moretti Bermudez..

“Il lancio del KC-390 al FAB segna un’importante pietra miliare per il programma e aumenterà sicuramente il crescente interesse internazionale per questo aereo, aprendo la strada a nuove vendite”, ha affermato Jackson Schneider, Presidente e CEO di Embraer Defence & Security.

“Siamo fiduciosi che il KC-390, oltre a soddisfare con successo le missioni richieste dalla nostra Aeronautica militare, avrà un impatto economico positivo sulla creazione di posti di lavoro e nuovi investimenti in Brasile, nonché sulle esportazioni ad alto valore aggiunto”.

Al fine di massimizzare la disponibilità operativa della flotta di aeromobili KC-390 nell’adempimento delle rispettive missioni, la FAB ed Embraer Services & Support hanno firmato un contratto di assistenza quinquennale.

In base all’accordo Embraer, sarà responsabile del supporto tecnico e logistico, controllo della manutenzione, riparazione dei componenti, messa in servizio del personale di supporto, fornitura dei materiali e un modulo aggiuntivo che include analisi strutturale, sviluppo bollettini di manutenzione e verniciatura aeronautica.

Il KC-390, che è stato recentemente acquisito anche dall’Aeronautica portoghese è in grado di svolgere varie missioni tra cui supporto umanitario, evacuazione medica, ricerca e salvataggio, lotta agli incendi boschivi e capacità di trasporto e rilascio di merci e truppe superiori, nonché rifornimento di carburante in volo.

Alimentato da due motori turbofan V2500 International Aero Engines, avionica all’avanguardia, una rampa posteriore e un avanzato sistema di movimentazione del carico, il KC-390 può trasportare fino a 26 tonnellate a una velocità massima di 470 nodi (870 km/h), in grado di operare in ambienti difficili, comprese piste non asfaltate o danneggiate. L’aeromobile può trasportare truppe, pallet, veicoli corazzati ed elicotteri.

Le prestazioni del KC-390 beneficiano di un sistema di controllo fly-by-wire all’avanguardia con tecnologia integrata che riduce il carico di lavoro dell’equipaggio e aumenta la sicurezza del suo funzionamento. Inoltre, il KC-390 può rifornire di carburante altri aerei in volo installando serbatoi interni rimovibili. L’aeromobile può anche essere rifornito di carburante in volo, offrendo una maggiore flessibilità per missioni più lunghe. Un avanzato sistema di autodifesa ne migliora la sopravvivenza in ambienti ostili.

(con fonte comunicato Embraer)

Foto Emfraer e FAB