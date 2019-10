Elbit si aggiudica un contratto con l’US Navy per il DDI dei Super Hornet

La consociata americana dell’azienda israeliana Elbit Systems, Elbit Systems of America LLC, ha firmato con US Navy un contratto da 85 milioni di dollari per la manutenzione e riparazione dei sistemi di visualizzazione digitale (DDI – Digital Display Indicator) installati a bordo dei caccia McDonnell Douglas F/A-18 Super Hornet.

I lavori verranno eseguiti a Talladega, in Alabama, e il contratto, che non prevede periodo opzionali, ha una durata di cinque anni.

A tutt’oggi US Navy ha una flotta di 510 F/A-18, 378 nella versione monoposto (F/A-18 E) e 132 nella versione biposto (F/A-18 F).

Il sistema di visualizzazione DDI, costituito da un display installato nella cabina di pilotaggio, consente ai piloti di selezionare, gestire e personalizzare le prestazioni dei sistemi d’arma trasportati dal velivolo e di vedere le immagini video catturate dalle armi stesse una volta lanciante contro l’obiettivo.

Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha inoltre assegnato a Lockheed Martin un contratto da 352,6 milioni di dollari per l’acquisto dei sistemi di visualizzazione montati sui caschi (HMDS) di terza generazione forniti dalla joint venture creata da Elbit Systems e Rockwell Collins, la Rockwell Collins ESA Vision System LLC (RCEVS).

L’HDMS fornisce sulla visiera del casco del pilota le informazioni mission-critical raccolte dai sensori dell’aereo: i dati vengono utilizzati per formare un quadro chiaro e completo della situazione ed offrono al pilota la possibilità di valutare in tempo reale il quadro operativo della missione in corso. (IT Log Defence)

Foto US NAvy