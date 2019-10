La Marina Indiana cerca un sostituto per il missile Barak-1

La Marina Militare Indiana (IN) è pronta a sostituire i sistemi missilistico di difesa aerea a corto raggio (SRADMS) Barak-1. Secondo quanto pubblicato dal quotidiano indiano The Print, il programma di aggiornamento coinvolgerebbe dieci unità navali e in questa prima fase verrebbero acquistati i sistemi d’arma destinati alle quattro corvette ASW lanciamissili classe Kamorta (Project28) e circa 150 missili.

Ogni SRADMS dovrà includere una stazione di comando e controllo, un collegamento dati bidirezionale ed un lanciatore per un determinato numero di missili.

Per ora l’acquisizione viene considerata un progetto nazionale ma la Marina avrebbe già emesso una richiesta di proposta (RFP) nella categoria Global, procedura solitamente utilizzata per l’acquisto di attrezzature militari sia in India che all’estero, caso quest’ultimo reso possibile qualora l’approvvigionamento avvenga grazie ad accordi intergovernativi e le apparecchiature soddisfino quanto previsto dai requisiti strategici di lungo termine emanati dalla forza armata.

Il progetto avrebbe un valore di alcuni miliardi di dollari e alla gara sarebbero interessati il produttore europeo di missili MBDA e la società svedese SAAB, le società israeliane Israel Aerospace Industries (IAI) e Rafael Advanced Defense Systems, la sud coreana Samsung ed alcune aziende russe.

MBDA, che in India è presente con la Joint Venture Company L&T MBDA Missile System, offrirebbe il Sea Ceptor, Common Anti-Air Modular Missile utilizzato dalla Royal Navy sulle fregate Type 23 e Type 26. IAI potrebbe invece proporre la versione medium-range del Barak-8, missile sviluppato e prodotto in collaborazione con Rafael e con l’agenzia indiana DRDO e il produttore di munizioni e missili Bharat Dynamics Limited che IN ha già previsto di installare sui cacciatorpedinieri classe Visakhapatnam (Project 15B). L’ultimo giorno utile per la presentazione delle offerte è il 17 ottobre. (IT Log Defence)