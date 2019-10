Manutenzione in Bielorussia per i Sukhoi Su-25 bulgari

Come anticipato a ottobre dello scorso anno la Difesa bulgara aveva invitato la società russa United Aircraft Corporation (UAC) e quella bielorussa 558° Aircraft Repair Plant (558 ARZ) a presentare delle offerte per la manutenzione e il potenziamento della flotta di Su-25 definita da più fonti locali come in gravi e carenti condizioni operative.

Le recenti notizie giunte da Sofia hanno comunicato che la vincente tra le due è la bielorussa 558 ARZ.L’Aeronautica Bulgara ha iniziato a inviare a Baranovichi in Bielorussia, già dalla fine di agosto, i primi aerei d’attacco Sukhoi Su-25 imbarcati su un aereo da trasporto Ilyushin Il-76TD della Rubystar Airways.

L’accordo quadro tra il Ministero della Difesa bulgaro e la 558 ARZ, del valore di 48 milioni di dollari, è stato firmato il 28 novembre 2018 e prevede nel dettaglio l’invio di 6 Su-25K monoposto e 2 Su-25UBK biposto per urgenti attività di revisione, riparazione e prolungamento della vita operativa, senza tralasciare il potenziamento delle avioniche e dei sistemi di puntamento e lancio.

A causa delle sanzioni UE contro la Bielorussia l’avvio di questo contratto è stato procrastinato: di conseguenza, al fine di attuare l’accordo siglato a fine 2018 il parlamento bulgaro ha dovuto modificare la legislazione nazionale per consentire al ministro della Difesa di firmare un permesso per “l’esportazione temporanea” degli 8 Su-25 in Bielorussia.