Sofia chiama Mosca per la manutenzione dei Sukhoi Su-25

Dopo i caccia MiG-29 e gli elicotteri Mil Mi-24 di Sofia è il turno degli aerei da attacco al suolo Sukhoi Su-25: il Ministero della Difesa bulgaro ha infatti invitato la società russa United Aircraft Corporation (UAC) e quella bielorussa 558 Aircraft Repair Plant (ARP) a presentare delle offerte per la manutenzione e il potenziamento della flotta di Su-25 in carico all’Aeronautica Militare bulgara.

L’avviso di gara del Ministero della Difesa bulgaro è stato citato da SeeNews lo scorso mese e il suo valore stimato è di 41 milioni di lev (pari a 24,2 milioni di dollari).

Secondo fonti militari interne la revisione dei Su-25 non è più rimandabile poiché la stessa flotta attualmente si trova in condizioni non idonee al volo operativo; secondo il Ministero, addirittura, tale operazione andava affrontata ben 10 anni fa.

Foto O: Stefanov/Airliners.net