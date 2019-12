A Rolls-Royce il contratto per la manutenzione dei motori del V-22 Osprey

Rolls-Royce Group plc si è aggiudicata un contratto quinquennale di MissionCare per la manutenzione dei motori turboelica AE 1107C da 6,150 shp (4,586 kW) di potenza che equipaggiano i convertiplani Bell Boeing V-22 Osprey in forza al US Marine Corps, alla US Navy e all’USAF. In base al contratto, del valore di 1,2 miliardi di dollari, la società sarà responsabile su base “Power by the Hour” dell’assistenza tecnica e della vita operativa del sistema di propulsione dei velivoli.

Secondo quanto dichiarato dalla società britannica i motori AE 1107C sono già assemblati negli Stati Uniti, nella grande struttura di Indianapolis dove Rolls-Royce ha avviato un programma di ammodernamento da 600 milioni di dollari che dovrebbe portare ad un più avanzato livello di produzione.

Negli USA Rolls-Royce opera in 27 stati, dalla California meridionale al Massachusetts, e garantisce più di 52.000 posti di lavoro con un giro d’affari che sfiora i 9 miliardi di dollari. La serie motori aeronautici AE equipaggia velivoli militari e civili e a livello globale conta oltre 77 milioni di ore di servizio. Dalla data di inizio produzione, Rolls-Royce ha già consegnato circa 1.000 motori AE 1107C; i propulsori, che motorizzano una flotta di oltre 375 MV-22 e CV-22, hanno recentemente superato le 500.000 ore di volo. (IT Log Defence)

Foto USAF