Esercitazione Blue Hammer IV per le forze libanesi e il contingente italiano di Unifil

Si è da poco svolta, presso l’area addestrativa di Chawakeer a Tiro, l’esercitazione Blue Hammer IV che rappresenta la conclusione di un percorso addestrativo coordinato tra i peacekeeper italiani e le Lebanese Armed Forces.

Lo comunica il comando della Joint Task Force -Lebanon Sectorr West (il contingente italiano di UNIFIL nel Libano meridionale) precisando che “i soldati italiani del reggimento Lancieri di Montebello (8°) e del 1° reggimento Granatieri di Sardegna, hanno condotto per quattro settimane un addestramento con i colleghi libanesi per il miglioramento di tecniche e procedure e per perfezionare il coordinamento tra le truppe indispensabile per le tante attività che quotidianamente vengono svolte assieme dai militari di UNIFIL e delle LAF.”

Il comunicato evidenzia come all’esercitazione fossero preseti “il comandante della Joint Task Force Lebanon Sector West, generale di brigata Diego Filippo Fulco, e il comandate della 5^ Brigata delle LAF, generale Edgar Lawandos, responsabile del territorio libanese a sud del fiume Litani. La loro presenza testimonia il legame esistente tra i caschi blu di UNIFIL e le forze armate libanesi.

Inizialmente i soldati hanno dato prova delle capacità operative con esercizi di ardimento, calandosi dall’alto di una torre. Diverse le tecniche di discesa: dalla classica corda doppia all’australiana.

Una seconda fase ha visto l’applicazione di tecniche di pattugliamento appiedato con supporto di mezzi blindati, l’avvicinamento ad un’area urbanizzata sotto copertura di tiratori scelti, la conseguente bonifica e la messa in sicurezza”.

La Blue Hammer, giunta nel 2020 alla quarta edizione, ha sottolineato il legame operativo tra i contingenti di UNIFIL e le LAF. Conclusa con soddisfazione, ha dato la possibilità di un proficuo scambio di esperienze. Il generale Fulco nel suo discorso ha sottolineato come: «L’addestramento è il primo momento di conoscenza tra militari, ed è alla base della fratellanza in armi indispensabile tra eserciti diversi che operano per uno scopo comune».

L’esercitazione e i suoi contenuti discendono dal mandato UNIFIL, che prevede il supporto alle forze armate libanesi.

Le attività sono state frutto di un lavoro costante e continuativo, i progetti addestrativi del Sector West, infatti, seguono una pianificazione ciclica che coinvolge circa 2000 soldati libanesi ogni semestre.

Il confronto che nasce dall’addestramento trova applicazione pratica nella condotta di pattuglie congiunte che garantiscono il rispetto della risoluzione 1701 e la sicurezza sulla Blue Line.