Luftwaffe: nuovi fondi per Tornado, UAV e cargo

Il Ministero della Difesa tedesco ha reso noto che il parlamento di Berlino ha approvato lo stanziamento di altri 500 milioni di euro per il bilancio delle forze armate (Bundeswehr), dei quali oltre 300 milioni sono assegnati alla Luftwaffe.

Sono stati approvati circa 240 milioni di euro per la digitalizzazione dei display head-up (HUD) e il rinnovo del computer di bordo dei velivoli Tornado (85 ancora in servizio), destinati a restare in linea oltre il 2030 in attesa che, da quell’anno, vengano sostituiti probabilmente con nuovi Eurofighter Typhoon (Tranche 4) nei compiti di interdizione, strike (anche nucleare in ambito NATO) e soppressione difese aerea nemiche (SEAD/ECR).

Altri 36 milioni di euro finanzieranno il leasing degli UAV Heron 1 noleggiati in Israele per l’impiego in Afghanistan fino al fine maggio 2021, quando saranno operativi i 5 nuovi Heron TP.

Altri 27 milioni di euro sono stati approvati per le dotazioni elettroniche (sistemi di trasmissione datalink, ricevitori di allarme radar e sistemi di avviso di collisione) dei 6 C-130J (di cui 3 con capacità tanker per rifornire in volo aerei ed elicotteri) che la Germania sta acquisendo per lo squadrone di trasporto aereo congiunto istituito con la Francia, che ha già ricevuto due KC-130J e due C-130J per lo stesso reparto.