UAV francesi per la Guardia Nazionale del Niger

La Guardia nazionale del Niger ha completato la fornitura di 4 velivoli teleguidati (UAV) DT-26 prodotti dalla società francese Delair, tre dei quali erano stati consegnati nel novembre scorso.

La commessa è stata gestita dalla Direzione della sicurezza e della cooperazione per la difesa (DCSD) francese e comprendeva anche l’addestramento del personale nigerino in atto fin dal giugno 2019 second quanto riferito da Defenceweb e Africa Intelligence.

La consegna faceva parte di un progetto di cooperazione con il governo francese per rafforzare le capacità delle forze di sicurezza nigerine contro terrorismo e insurrezione, minaccia che il Niger affronta da anni e su più fronti anche con la presenza dico tingenti militarti di diversi paesi tra cui quello italiano.

. Il contratto per l’aeromobile è stato firmato alla fine del 2018 tra Delair e DCSD. Il DCSD fa parte del Ministero degli affari esteri e dello sviluppo internazionale (MAEDI) francese, inteso a sviluppare la cooperazione internazionale nei settori della difesa, della sicurezza interna e della protezione civile.

Delair DT26X Surveillance può eseguire missioni di sorveglianza remote o notturne, grazie a una telecamera con zoom ottico e sensore a infrarossi.

Dotato di un sistema di stabilizzazione a bordo e di un sistema di rilevamento umano efficace da più di 1,5 km di distanza di giorno e di notte, il velivolo ha un’autonomia di volo massima di 135 minuti e una velocità di crociera di 57 km/h.

Il DT26 ha un’apertura alare di 3,3 metri e pesa 15 kg, compreso il carico utile. Delair ha dichiarato che i suoi UAV sono stati acquisiti anche dalla polizia croata per la sorveglianza delle frontiere e sono utilizzati dall’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) al confine tra Ucraina e Russia. Delair ha anche recentemente ricevuto un contratto dall’esercito francese per i piccoli UAV Delair UX11 (dal peso di 1,5 chili) per le missioni di ricognizione tattica.

(con fonte Defenceweb)