SPECIALE AFRICA – Londra prolunga la missione degli elicotteri Chinook in Mali

Il Regno Unito estenderà le operazioni dei 3 elicotteri per il trasporto pesante Boeing Chinook della Royal Air Force (RAF) dispiegati in Mali da luglio 2018 a sostegno delle forze francesi dell’Operation Barkhane contro le milizie jihadiste nel Sahel.

Lo ha annunciato il ministero della Difesa il 12 giugno. Si tratta della seconda estensione della missione del contingente composto da un centinaio di militari e da 3 Chinook HC.5 la cui presenza ha rafforzato, con oltre 2mila ore di volo effettuate) in modo considerevole le limitate capacità francesi di trasferire rapidamente truppe e materiali in un’area di operazioni così vasta. Londra non ha rivelato per quanto tempo la missione verrà estesa, ma il prolungamento precedente era stato di un anno.

“I Chinook consentono alle truppe francesi di coprire un campo molto più ampio di operazioni, spostando il personale nelle basi sparse in Mali, eliminando la necessità di pericolosi spostamenti su strada e aiutando a spostare le attrezzature di supporto vitale in posizioni strategiche” aveva reso noto la RAF.