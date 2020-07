Da Elettronica due soluzioni per il contrasto del COVID-19

Elettronica, società creata e gestita dalla famiglia Benigni con quasi 70 anni di storia e con una leadership mondiale nei sistemi di Difesa Elettronica che agiscono sui campi elettromagnetici, ha studiato nei propri laboratori due soluzioni per il contrasto del Covid19. Le soluzioni nate dalle menti brillanti dei nostri ingegneri sono state già brevettate e sono ora in attesa della successiva fase di sperimentazione.

La prima, partendo da uno studio di Nature sulla capacità delle onde elettromagnetiche di distruggere i virus, consiste in un sanificatore per ambiente che usa l’elettromagnetismo per distruggere il virus, in tempo reale, senza danni per l’uomo e senza necessità di liberare gli ambienti.

Le applicazioni potrebbero essere molteplici: dalle scuole, agli uffici, dalle ambulanze agli ascensori e in tutti i luoghi delle routine quotidiane che potrebbero continuare inalterate dalla presenza del dispositivo. Il sistema, già brevettato, è ora in attesa di una sperimentazione.

In Elettronica è stato brevettato un ulteriore prodotto in chiave anti #Covid19, si tratta della “Elt Smart Mask”, una mascherina che si basa sull’effetto germicida delle irradiazioni UV-C, realizzata con filtranti attivi a raggi UV e LED e pensata per aumentare l’operatività in sicurezza di personale sanitario e per il personale impegnato negli scenari operativi come future potenziali guerre batteriologiche.