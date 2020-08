Elbit System aggiornerà radicalmente i MiG-29 ucraini?

Il portale di analisi militare Defense Express citando i funzionari del Ministero della Difesa ucraino ha riferito che la società israeliana Elbit Systems potrebbe curare l’ammodernamento dei propri caccia MiG-29 Fulcurm.

La società israeliana avrebbe ricevuto il via libera da Gerusalemme a un intervento che dovrebbe interessare parte dell’avionica, un nuovo cockpit, un nuovo radar e nuovi sistemi di navigazione e armamento.

Secondo alcuni analisti militari il progetto di ammodernamento programmato dalla Elbit Systems fornirebbe ai MiG-29 capacità superiori a quelle fornite dall’aggiornamento effettuato in Ucraina dall’industria locale e denominato MiG-29MU2 (nella foto sotto).

Il Ministero della Difesa ucraino ha reso noto che Elbit System dovrebbe ammodernare 11 MiG-29 a un costo valutato circa 40 milioni di dollari a esemplare, eccessivo per le casse di Kiev ma soprattutto che dovrebbe indurre a valutare la convenienza di un tale intervento su velivoli comunque anziani.